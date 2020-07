Parcheggi a pagamento a Brescia

La città di Brescia dispone di un articolato sistema di parcheggi in struttura (a pagamento), che comprende 20 aree di sosta sotterranee e di superficie con più di 11.000 posti auto disponibili. L’intero sistema di parcheggi gode di regolamenti ben precisi ed è suddiviso in zone tariffarie differenti. A questo link è possibile consultare la lista dettagliata delle strutture gestite da Brescia Mobilità, con il controllo in tempo reale dei posti disponibili, i piani tariffari e i regolamenti.

Parcheggi scambiatori

Oltre ai parcheggi in struttura, anche a Brescia sono a disposizione quattro parcheggi scambiatori, dove gli utilizzatori dei servizi di trasporto pubblico (metro e bus di zona 1) possono parcheggiare l’auto, sia gratuitamente che con tariffe ridotte.

Il parcheggio è gratuito nei parcheggi scambiatori di

Prealpino

Poliambulanza

Mentre è a pagamento, ma con tariffe ridotte, nei parcheggi scambiatori di

Casazza

Sant’Eufemia-Buffalora

Pagare con Telepass

E' possibile utilizzare il servizio Telepass per il pagamento della sosta nei parcheggi Vittoria Park, Stazione e Arnaldo Park. Il costo del parcheggio viene registrato dal dispositivo senza la necessità di recarsi agli sportelli o alle casse. A questo link tutti i dettagli.

L’elenco dei parcheggi

Questo l’elenco completo dei parcheggi in struttura a pagamento della città di Brescia. Tra parentesi è indicato il numero totale degli stalli di sosta presenti.