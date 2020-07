Brescia: edicole, ricevitorie e tabaccherie in cui è possibile pagare una multa

La multa quando arriva, arriva: che sia un divieto di sosta o un eccesso di velocità, un disco orario scaduto o un passaggio vietato nei varchi della Ztl cittadina, salvo clamorose (ma dimostrabili) sviste da parte degli accertatori, con conseguenti contestazioni, le sanzioni vanno tutte pagate, magari pure in fretta così da approfittare delle eventuali riduzioni previste con il pagamento rapido.

In un'altra guida, consultabile a questo link, abbiamo già trattato di tutti i modi e i metodi possibili su come pagare a Brescia una multa per violazioni al Codice della strada: si va dal pagamento “diretto” fino ai bollettini postali, le filiali di Ubi Banca, i bonifici, perfino in modalità online sul sito web del Comune (quando si tratta di una multa elevata dalla Polizia Locale), fino ai pagamenti nei punti vendita abilitati della rete Lottomatica Servizi – Punto Lis, che siano edicole, tabaccherie, ricevitorie o altro.

In questa guida entriamo nel dettaglio di questa ultima possibilità: di seguito è possibile consultare l'elenco completo delle tabaccherie (e non solo) della città dove è possibile pagare una multa, in tutto una cinquantina di negozi. Per eventuali aggiornamenti sull'elenco, rimandiamo alla pagina di Punto Lis, il brand di servizi di Lottomatica.

Pagare le multe in tabaccheria a Brescia: elenco completo