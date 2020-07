Distributori di benzina a Brescia: dove fare il pieno anche di metano e Gpl

Come riporta l'Osservatorio sul prezzo dei carburanti del Mise, il Ministero dello Sviluppo economico, sono più di 600 i distributori di benzina, diesel, metano o Gpl in tutta la provincia di Brescia: di questi più di una sessantina sono solo nel territorio del capoluogo. Per tutti coloro che si trovassero in transito in città o nei dintorni, pubblichiamo di seguito la mappa aggiornata delle aree di servizio di Brescia. A questo link potete invece consultare la mappa aggiornata dei prezzi dei carburanti in città.

Leggere l'elenco è molto semplice. Abbiamo suddiviso i distributori cittadini in varie categorie:

Benzina e Diesel: distributori dove è possibile rifornirsi di benzina o gasolio

Gpl: distributori dove oltre a benzina e gasolio è presente anche il Gpl

Metano: distributori dove oltre a benzina e gasolio è presente anche il metano

Gpl e Metano: distributori dove oltre a benzina e gasolio è presente anche Gpl e metano

Solo Metano: distributori dove è possibile rifornirsi solo di metano

Brescia: la mappa dei benzinai della città

Benzina e Diesel

IP Via Triumplina 16

IP Via Duca degli Abruzzi

IP Via Valcamonica 9

Eni Via Rodella 8

Tamoil Via Flero 65

Tamoil Via Milano 28

Eni Via Lamarmora 150

Ideaverde Fuel Via Labirinto

Q8 Via Sant'Eustacchio 3

IP Via Carlo Goldoni 71

Autoccasioni Via Crotte 45

Q8 Via Volturno 80

Eni Via Filippo Turati 30

Esso Viale della Bornata 18

Esso Via Orzinuovi 68

Esso Via Valcamonica 16

Esso Via Pusterla 69

Q8 Via Orzinuovi 40

Sia Fuel Via San Polo 193

Q8 Via Gualla 18

Eni Viale Piave 2

Retitalia Via Bettole 26

IP Via Borgosatollo 16

IP Via Dalmazia 58

Eni Via Valcamonica 12

Q8 Via Orzinuovi 74

IP Via Triumplina 295

Repsol Via delle Bettole 65

Q8 Via Vender 96

Q8 Via Triumplina 8

Q8 Viale Sant'Eufemia 52

Tamoil Via Dalmazia 70

Q8 Viale Venezia 240

Esso Via della Volta 213

Esso Via Triumplina 141

IP Via Valcamonica 3

Eni Via Oberdan 104

Q8 Via Flero 18

Via San Polo 70A

IP Via San Polo 69

Esso Via Triumplina 84

Eni Viale della Bornata 30

Eni Via XXV Aprile 28

Esso Via Milano 44

Eni Via Dalmazia 44

TotalErg Via Lamarmora 156

Eni Piazzale Corvi

IP Via Labirinto 8

Gpl

Q8 Via Valcamonica (Gpl)

Q8 Via Torricella di Sopra 148 (Gpl)

IP Via Chiusure 30 (Gpl)

IP Via Orzinuovi 127 (Gpl)

Q8 Via Carducci 64 (Gpl)

IP Via Orzinuovi 56 (Gpl)

IP Via Triumplina 102 (Gpl)

Q8 Via San Zeno 111 (Gpl)

Retitalia Via Labirinto 260 (Gpl)

Esso Via de Gasperi Tangenziale Sud (Gpl)

Q8 Via Labirinto 31 (Gpl)

Metano

Eni Via Montelungo Tangenziale Ovest (Metano)

IP Via San Rocchino 34 (Metano)

Gpl e Metano

Esso Via Serenissima 19 (Metano + Gpl)

Eni Via Borgosatollo 7 (Metano + Gpl)

Retitalia Via Serenissima 12 (Metano + Gpl)

IP Via de Gasperi Tangenziale Sud (Metano + Gpl)

Eni Tangenziale Sud direzione Verona (Metano + Gpl)

Solo Metano