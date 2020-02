Fiera di San Faustino: modifiche alla viabilità, orari bus e metropolitana

Servizi e orari potenziati e modificati per metropolitana e autobus in occasione della festa dei patroni San Faustino e Giovita, in programma a Brescia sabato 15 febbraio: lo riferisce Brescia Mobilità con l'intento di favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il centro città e la tradizionale Fiera, senza problemi di traffico o di ricerca del parcheggio.

Autobus e metropolitana

I bus non seguiranno infatti l’orario festivo, ma quello previsto per la giornata di sabato, ad eccezione delle corse scolastiche, che non verranno effettuate. La metropolitana seguirà l’orario dei giorni festivi, ma dalle ore 9.00 alle ore 21.00 aumenterà la frequenza dei treni, proprio per andare incontro al meglio alle esigenze di chi vuole raggiungere il centro nella giornata di festa. Il servizio sarà prolungato fino all’una di notte.

Parcheggi scambiatori

Per chi arriva in città in auto ricordiamo che sono a disposizione i parcheggi scambiatori: l’auto può essere lasciata nei parcheggi di Sant’Eufemia - Buffalora e Poliambulanza (per chi arriva dalla zona sud) oppure nei parcheggi di Prealpino e Casazza (per chi arriva dalle zone a nord di Brescia) e in pochi minuti in metro si raggiungono le fermate di Vittoria e San Faustino, proprio nel cuore della città e della sua festa. Si segnala che per permettere lo svolgimento delle tradizionali manifestazioni Vittoria Park sarà chiuso al pubblico a partire dalle ore 23.45 di venerdì 14 febbraio e fino alle ore 6.00 di domenica 16 febbraio.

Il servizio Bicimia

Chi non teme il freddo può utilizzare Bicimia, il servizio di bike sharing con 85 postazioni in tutta la città, che sabato 15 febbraio sarà regolarmente attivo, ad eccezione delle postazioni in Piazza Rovetta e Corso Zanardelli che dalle ore 18.00 del 14 febbraio e fino alle ore 9.00 del 16 febbraio saranno temporaneamente chiuse al pubblico.

Informazioni su Bresciapp

Per orientarsi con facilità tra i molteplici servizi offerti da Brescia Mobilità e conoscere gli orari della metro e delle linee bus – ora anche in real time – è possibile scaricare gratuitamente sul proprio smartphone Bresciapp!, l’app che unisce al suo interno tutte le informazioni su turismo, cultura, shopping, eventi e mobilità all’interno di Brescia.