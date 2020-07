Parcheggi a pagamento a Iseo

La mappa dei parcheggi a pagamento del Comune di Iseo: i parcometri sono gestiti direttamente da Brescia Mobilità, e suddivisi in quattro aree con tariffari distinti. Fatto salvo per il parcheggio in Zona C, come vedremo tra qualche riga, il piano tariffario si divide tra la stagione estiva e quella invernale: dal 1 aprile al 31 ottobre la sosta si paga tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 8 alle ore 23. Nel periodo invernale, dal 1 novembre al 31 marzo, il parcheggio lo si paga tutti i giorni, ma solo dalle 8 alle 19. Di seguito la mappa dei parcheggi a pagamento di Iseo, consultabile anche a questo link.

Zona A

La Zona A riguarda le aree di sosta del Lungolago Marconi, Via Duomo, Via Del Bastione, Parcheggio ex Cral (stazione), Parcheggio Gorzoni, Via del Mier, Porto industriale, Via Canneto, Parcheggio Zerbimark (Via Roma), a Clusane sul lungolago e in località Filanda. La tariffa è di 1,50 euro all'ora, per massimo 5 ore: il pagamento minimo è di 50 centesimi.

Zona B

La Zona B si riferisce al parcheggio dell'ospedale. La prima ora di sosta si paga 50 centesimi, dalla seconda alla quinta ora si paga invece 1 euro ogni 60 minuti: il tempo massimo di sosta consentito è di 5 ore, per un totale di 4,50 euro.

Zona C

La Zona C è riferita al parcheggio di Via Paolo VI: qui la sosta si paga 1,50 euro l'ora, fino a un massimo di 5 ore, con pagamento minimo di 50 centesimi. Cambia la stagionalità: dal 15 giugno al 15 settembre si paga dalle 8 alle 23, dal 16 settembre al 14 giugno solo dalle 8 alle 19.

Zona D

La Zona D è infine riferita al parcheggio di Via Ninfea, dove possono parcheggiare solo autobus granturismo. La tariffa è di 5 euro all'ora, per un massimo di 11 ore (55 euro) nel periodo invernale e di 15 ore (75 euro) nel periodo estivo. Il pagamento minimo è di 5 euro.