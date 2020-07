Come richiedere il contrassegno disabili a Brescia

Il contrassegno per disabili da apporre sulla propria auto è normato dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada del 1992 e dal Dpr 151 del 2012: il nuovo modello è uniforme a livello europeo, e prevede l'applicazione della fototessera sul contrassegno stesso. Il contrassegno, ricordiamo, permette alle persone disabili di beneficiare di alcune facilitazioni nella circolazione e della sosta dei veicoli. Come un documento, è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo in presenza dell'intestatario: dunque non è riferito a uno specifico veicolo né subordinato al possesso della patente di guida.

Il contrassegno va esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo, ed è valido su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea. Può essere richiesto dalle “persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, anche in caso di invalidità temporanea: in tempi recenti la possibilità di richiedere e ottenere il contrassegno per disabili è stata riconosciuta anche ai non vedenti.

Dove fare il contrassegno

La domanda di rilascio si presenta al Settore mobilità del Comune di Brescia, con sede in Via Marconi 12, presentando domanda ed esibendo certificato di invalidità rilasciato da Ats o Inps. Sul contrassegno è obbligatoria la firma del disabile intestatario, salvo per i richiedenti impossibilitati a firmare per motivi relativi a impedimenti fisici o di analfabetismo o per i casi di incapacità di intendere o di volere. Il contrassegno è gratuito per gli aventi diritto.

Come fare richiesta

Lo sportello dedicato ai permessi Ztl e disabili è completamente informatizzato: la procedura può essere avviata attraverso il Portale Servizi del Comune, senza necessità di registrarsi. E' possibile avviare il procedimento anche via mail, inviando istanza compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione necessaria all'indirizzo istanzeztledisabili@comune.brescia.it.

A completamento dell’istruttoria si riceverà mail di conferma (o direttamente il permesso se in formato digitale) e – laddove sia previsto permesso cartaceo - si verrà ricontattati direttamente dall’Ufficio per fissare appuntamento per ritiro.

E' possibile richiedere informazioni e chiarimenti via mail a permessiztledisabili@comune.brescia.it oppure telefonando al numero 334 1064023, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per accedere allo Sportello è comunque necessario fissare un appuntamento al numero 030 2978615.