Come richiedere i permessi ZTL a Brescia: la guida completa

Come già specificato nella guida dedicata, sono nove le tipologie di permessi ZTL che è possibile chiedere per il transito nella Zona a traffico limitato del Comune di Brescia. In questa guida approfondiremo le modalità e le dinamiche per ottenere i permessi ZTL, sulla base delle proprie esigenze.

Modulistica e recapiti

Il Comune di Brescia, Settore Mobilità, mette a disposizione la modulistica per due tipologie di richieste:

Richieste di nuovi permessi ZTL

Richieste di sostituzione definitiva targhe

Targhe e permessi in ufficio

Per presentare richiesta di nuovi permessi ZTL o di sostituzione definitiva targhe è necessario compilare i moduli disponibili per la stampa e la consultazione sul sito web del Comune. Le richieste dovranno poi essere compilate, sottoscritte e corredate dalla necessaria documentazione, e recapitate agli sportelli dell'Ufficio permessi Ztl e invalidi al civico 12 di Via Marconi.

Questi gli orari dello sportello

Lunedì dalle 9 alle 12.15

Martedì dalle 9 alle 12.15

Mercoledì dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45

Giovedì dalle 9 alle 12.15

Venerdì dalle 9 alle 12.15

Gli uffici rispettano le seguenti priorità: utenti con prenotazione, nel giorno e ora fissati, utenti con disabilità senza prenotazione, altri utenti senza prenotazione, in via residuale e solo nei limiti della disponibilità di giornata.

Prenotazioni e contatti

Al fine di evitare code e magari inutili attese, è necessario prenotare l'accesso allo Sportello, sia online (sul Portale dei Servizi del Comune di Brescia) che telefonicamente, al numero 030 2978615 operativo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.45. Di seguito alcuni contatti utili

Ufficio Permessi ZTL e Disabili tel. 030 2978643

Pec: mobilitaetraffico@pec.comune.brescia.it

Mail: permessiztledisabili@comune.brescia.it

Targhe e permessi online

Si ricorda infine che è possibile presentare le richieste direttamente online, nella Sezione Mobilità del Portale dei Servizi del Comune di Brescia.

Senza password è possibile richiedere

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Richiesta nuovo permesso categoria "PM" per proprietari di posto auto in ZTL

Richiesta nuovo permesso categoria "M" per gestori esercizi commerciali e pubblici esercizi in ZTL

Richiesta nuovo/rinnovo permesso categoria "OE" per operatori economici

Richiesta nuovo/rinnovo permesso categoria "CS" per enti pubblici o di pubblica utilità

Richiesta rinnovo permesso categoria "R" per domiciliati in ZTL e vie libero accesso Centro Storico

Richiesta rinnovo permesso categoria "RP" per domiciliati nelle vie del ring e controring

Richiesta cambio definitivo targa su permesso "PM", "M", "OE" e "CS"

Richiesta cambio definitivo targa su permesso per disabili

Cambio temporaneo targa su tutti i tipi di permessi ZTL

Con password (ottenibile online) è possibile richiedere

Richiesta nuovo permesso categoria "R" per residenti in ZTL e vie libero accesso a Centro Storico

Richiesta nuovo permesso categoria "RP" per residenti nelle vie del ring e controring

Richiesta cambio definitivo targa su permesso "R" e "RP"

Stampa copia permesso e contrassegno "R" e "RP"