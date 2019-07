Ruota bucata o auto danneggiata: ecco come richiedere il risarcimento

Può essere successo per via di una buca, oppure per il fondo stradale sconnesso: circostanza che potrebbe aver danneggiato la carrozzeria, oppure causato la foratura di una gomma. In ogni caso è possibile, anche quando l’incidente capita transitando sulle strade di competenza provinciale (le strade provinciali, note anche come Sp), è possibile presentare richiesta di risarcimento per i danni subiti. Vediamo come.

Come fare richiesta

Si può inviare la richiesta di risarcimento danni utilizzando il modulo allegato a questo link (disponibile sia in formato .doc che in formato .pdf), preferibilmente via mail all’indirizzo sinistristrade@provincia.brescia.it oppure anche via pec a protocollo@pec.provincia.bs.it oppure con raccomandata inviata a questo indirizzo: Provincia di Brescia - Settore Viabilità - piazza Tebaldo Brusato n.20 – 25121 Brescia. Il modulo può essere inviato anche via fax allo 030 3749850.

Per questo tipo di procedimento non sono previsti costi aggiuntivi a carico dell’utente. Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte: allo stesso andranno allegati, oltre alla fotocopia della carta d’identità, anche le fotografie dei danni subiti dal veicolo, e il preventivo o la fattura del meccanico o del carrozziere per l’intervento di riparazione.

Quanto tempo ci vuole

Il settore Viabilità della Provincia di Brescia trasmetterà all’utente la comunicazione di apertura del sinistro entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta danni, entro 60 giorni nei casi di criticità riconosciuti dalla compagnia di assicurazione. L’utente danneggiato può comunque ricevere informazioni sullo stato della sua pratica contattando il numero di telefono della compagnia di assicurazioni indicato nella lettera di avvio della procedura di risarcimento.

Per ulteriori informazioni o per segnalazioni sul servizio è possibile contattare il responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio della procedura di risarcimento, oppure scrivere direttamente a sinistristrade@provincia.brescia.it. Il referente amministrativo è Vilma Paola La Micela, telefono 030 3749885, il dirigente è Riccardo Davini (rdavini@provincia.brescia.it).