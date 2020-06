Bancarelle e distanziamento: modifiche alla viabilità per i mercati cittadini

Da qualche settimana anche in provincia di Brescia sono tornati a pieno regime i mercati settimanali, dopo i primi esperimenti dell'inizio di maggio in cui erano presenti solo ed esclusivamente i banchi alimentari. Anche in città le bancarelle sono tornate ad animare la vita del quartiere, certo nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

Le regole per i mercati settimanali

Tra le tante, ricordiamo, l'obbligo di guanti e mascherina anche per gli avventori, la presenza di gel sanificante e guanti monouso all'interno dell'area di mercato, una sola entrata e una sola uscita, un numero contingentato di ingressi (di solito pari al doppio del totale del numero delle bancarelle), la misurazione della temperatura corporea con termometro laser per chiunque voglia entrare al mercato (e se si superano i 37 gradi e mezzo, l'invito è quello di tornare a casa e contattare subito il medico curante).

La voglia di ripartire, di questi tempi, non può fare a meno della sicurezza. Per questo, per allargare gli spazi interni alle aree di mercato così da garantire il distanziamento sociale per clienti e operatori, sono previste alcune modifiche alla viabilità anche nei vari mercati cittadini programmati per i prossimi giorni.

Modifiche alla viabilità per i mercati cittadini

Nel dettaglio, per quanto riguarda il mercato rionale del quartiere Abba (in programma il giovedì) dalle 7 alle 14 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in Via Tredicesima, nel tratto tra Via Sant'Emiliano e la Traversa Quarta. In contemporanea, Via Tredicesima sarà chiusa al traffico veicolare tra la Traversa Seconda e la Traversa Quarta.

Modifiche in vista anche per l'ampliamento dell'area di mercato del Villaggio Sereno, anche questo in programma il giovedì. Dalle 5 alle 14 sarà infatti vietata la sosta, con rimozione forzata sulla Traversa Sedicesima, tra l'incrocio tra Via Undicesima e il civico 50: lo stesso tratto di strada sarà chiuso al traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste infine le modifiche previste per il mercato rionale del quartiere Fiumicello, in scena come sempre di venerdì: dalle 7 alle 14 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, in Via Contini tra Via Franzinetti e il civico 36 e in Via Franzinetti tra l'incrocio con Via Mercatini e il civico 23. Fino alle 14 sia Via Contini che Via Franzinetti saranno chiuse al traffico veicolare.