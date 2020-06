Coronavirus, la Fase 2 della navigazione: nuovi orari di battelli e traghetti

Coronavirus, la Fase 2 della navigazione: non solo una nuova motonave, che entrerà in servizio entro metà mese, ma anche nuovi orari e nuove corse che fino al 14 giugno vedranno il primo ritorno dei collegamenti tra Lombardia, Veneto e Trentino alla luce delle nuove norme che consentono gli spostamenti anche in regioni diverse.

Sono stati riattivati i collegamenti nel basso lago da Desesenzano a Peschiera fino a Garda, e la navigazione nell'alto lago tra Malcesine, Limone e Riva, per un totale di 26 corse giornaliere tra le ore 8.10 e le 18.50. Verranno anche intensificati i collegamenti traghetto (con trasporto veicoli) tra Torri del Benaco e Maderno, per coprire la fascia oraria dalle 8.15 alle 19.05.

I nuovi orari dei battelli del Garda

Sul portale di Navigazione Laghi è possibile consultare e ricercare in tempo reale gli orari di battelli e traghetti. Questi gli orari fino al 14 giugno:

Linea Desenzano-Peschiera-Riva del Garda . Andata e ritorno da Desenzano con fermate a Peschiera, Sirmione, Lazise, Bardolino, Garda. Andata e ritorno da Malcesine con fermate a Limone, Torbole e Riva.

. Andata e ritorno da Desenzano con fermate a Peschiera, Sirmione, Lazise, Bardolino, Garda. Andata e ritorno da Malcesine con fermate a Limone, Torbole e Riva. Linea Maderno-Torri-Maderno. Andata e ritorno da Maderno a Torri, trasporto passeggeri e veicoli.

Le regole per un viaggio in sicurezza

“Con questa intensificazione dei servizi – spiega il direttore d'esercizio Giovanni Lorenzo Belloi – contiamo di dare un valido contributo alla ripresa degli spostamenti sul lago e del turismo, per cui ci aspettiamo un'ulteriore crescita, aspettando gli stranieri, con il ritorno dei collegamenti tra regioni”. Queste, infine, le linee guida per un viaggio in sicurezza: indossare guanti e mascherina, lavarsi spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti.