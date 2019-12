Trasporti, 176 nuovi treni per le ferrovie lombarde: presentato il primo Caravaggio

Il primo dei 176 nuovi treni acquistati da Fnm e FerrovieNord, grazie al finanziamento di 1,6 miliardi garantito da Regione Lombardia, è stato consegnato da Hitachi e si trova nel deposito Trenord di Fiorenza. Il treno ad Alta Capacità, a doppio piano, di tipo Caravaggio, entrerà in esercizio a gennaio 2020, al termine dei tempi tecnici necessari per le autorizzazioni e la formazione del personale. Si tratta di uno dei 15 convogli (5 ad Alta Capacità e 10 a Media capacità) acquistati grazie ai risparmi delle gare, tramite una cessione di contratto da parte di Trenitalia. Questi 15 treni si sono aggiunti ai 161 previsti inizialmente dal programma di rinnovo della flotta di Regione Lombardia (100 ad Alta Capacità, 31 a media capacità e 30 diesel elettrici).

I nuovi treni Caravaggio

I nuovi treni Caravaggio sono convogli a doppio piano, bidirezionali e a composizione bloccata, a trazione elettrica (3 kV) e potenza distribuita. Nel dettaglio, sono lunghi poco meno di 137 metri, con 10 porte per fiancata e un totale di 629 posti a sedere, 2 toilette e 18 spazi per biciclette: la velocità massima è di 160 chilometri orari.

Queste le principali caratteristiche

illuminazione LED, Wi-Fi, sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza;

presenza di prese USB 5 V per la ricarica dei dispositivi elettronici in aggiunta alle normali prese elettriche 230 V;

pedane mobili per garantire completa accessibilità delle persone a ridotta mobilità (PRM);

ambiente unico percorribile nella sua interezza, senza porte né setti divisori;

aree polifunzionali per lo stazionamento bici e passeggini e possibilità di ricaricare le bici elettriche;

bagno compatibile PRM e dotato di attrezzature per gestire i bambini più piccoli;

finestrini ampi, sedili disposti vis a vis con passo ampio, tutti rivestiti in tessuto (non in similpelle);

sistema di sicurezza della circolazione unificato europeo ERTMS;

riduzione del 30% dei consumi di energia elettrica (a passeggero per km rispetto alla generazione precedente dei treni a due piani, modello TSR);

misuratore di energia con appositi contatori, utile anche a fini di diagnostica e manutenzione;

riduzione della rumorosità, recupero di energia elettrica in frenatura, utilizzo di materiali innovativi che permettono la riduzione del peso ed elevati tassi di riutilizzabilità (96%) e biodegradabilità (95%);

architettura innovativa degli interni, che, grazie alle scale poste sopra le aree carrello, consentono un incremento significativo della capacità di trasporto;

sistema climatizzazione che, tramite sensore di CO2, si autoregola in funzione del reale numero dei passeggeri.

Non solo Caravaggio: altri treni in arrivo

Anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha espresso grande soddisfazione per quello che ha definito “l’inizio di un vero processo di cambiamento e di un nuovo modo di viaggiare in Lombardia”.

I 176 nuovi treni (105 Caravaggio, alta capacità – Hitachi; 41 Donizetti, media capacità – Alstom; 30 Colleoni, ibridi diesel-elettrici – Stadler) acquistati dalla Regione Lombardia con un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro consentiranno di svecchiare in maniera significativa la flotta di Trenord. “Interveniamo massicciamente su circa la metà dei convogli – ha sottolineato l’assessore – che oggi hanno un’età media di circa 30/35 anni. In questo modo, a conclusione del piano di consegne, i treni del servizio ferroviario regionale avranno un’età media di 12 anni: sarà il valore più basso mai raggiunto in Lombardia”. Questo il cronoprogramma: 100 convogli ad Alta Capacità di Hitachi arriveranno in primavera, 30 treni diesel-elettrici di Stadler entro il novembre del prossimo anno, 31 convogli a media capacità di Alstom entro i primi mesi del 2022.

Quando e dove entreranno in funzione

I treni ad alta capacità doppio piano Caravaggio con 5 carrozze saranno utilizzati sulla linea S11 Chiasso – Como – Milano PG – Rho: 4 saranno utilizzati in turno giornalmente, mentre il quinto rimarrà a disposizione per la manutenzione. I nuovi treni consentiranno di migliorare le performance su una linea che ha sofferto particolarmente negli ultimi anni. Con l'arrivo dei nuovi treni, sulla base delle necessarie specifiche tecniche delle linee, si procederà ad una sostituzione dei convogli anche nelle tratte bresciane.