Treno storico da Milano a Trento: fermate anche a Brescia e Rovato

Passerà anche da Rovato e Brescia il treno storico, a cura della Fondazione Fs, con partenza da Milano in direzione Trento, in occasione dei mercatini di Natale 2019, per immergersi nelle magiche atmosfere del capoluogo trentino. Il treno funziona grazie a una locomotiva elettrica d'epoca, e si compone di carrozze serie UIC-X E 45000. Sono due le date disponibili al momento: domenica 1 e domenica 8 dicembre.

Il percorso del treno storico

Il treno storico partirà alle 7.50 da Milano Centrale: le fermate successive sono a Milano Lambrate (partenza alle 7.59), Treviglio (partenza alle 8.19), Rovato (partenza alle 8.43), Brescia (partenza alle 8.58) e Sommacampagna (partenza alle 9.28). Alle 10.25 è previsto l'arrivo a Trento.

Una volta arrivati in città è possibile pranzare a prezzi agevolati in alcuni ristoranti del centro storico: ulteriori informazioni contattando l'Apt di Trento, al numero 0461 216000 oppure via mail a info@discovertrento.it. L'iniziativa è possibile grazie alla collaborazione e al contributo di Apt Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Questi gli orari di ritorno: si parte alle 17.30 per arrivare alle 18.33 a Sommacampagna, alle 19.02 a Brescia, alle 19.17 a Rovato, alle 19.42 a Treviglio, infine alle 20.03 a Milano Lambrate e alle 20.12 a Milano Centrale.

Come acquistare i biglietti

I biglietti sono in vendita presso Ferrovie turistiche italiane. Per informazioni è possibile contattare il 338 857721 oppure scrivere una mail a trenoblu@ferrovieturistiche.it. Per informazioni e prenotazioni gruppi e agenzie si può contattare il 338 8577210 oppure via mail a fti@ferrovierturistiche.it.