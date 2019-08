Dote Trasporti: contributi per i pendolari lombardi

La Dote Trasporti è un contributo riconosciuto ai residenti in Lombardia che acquistano abbonamenti per i treni Alta Velocità, in abbinamento ai treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico. La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SIAGE (Sistema Agevolazioni).

La Dote Trasporti

La Dote Trasporti è riconosciuta ai cittadini residenti in Lombardia titolari di abbonamenti validi per viaggiare sui treni Alta Velocità, in abbinamento a i treni Regionali e Suburbani, ed eventuali altri mezzi di trasporto pubblico, per le tratte interne all’area di validità della tariffa ferroviaria regionale Lombardia tra Milano, Brescia, Desenzano del Garda e Peschiera del Garda:

Unico Rail

Mensile Alta Velocità con estensione regionale

Integrato Full

Unico Rail + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Mensile Alta Velocità + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Mensile Alta Velocità con estensione regionale + Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL)

Il contributo mensile varia in base al tipo di abbonamento acquistato e alla tratta: a questo link tutte le informazioni.

Come presentare domanda

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di:

originali degli abbonamenti e della eventuale tessera io viaggio o CRS con funzionalità trasporti;

indirizzo email per le comunicazioni relative alla Dote Trasporti;

codice IBAN per l’accredito del contributo

CRS/TS-CNS (tessera sanitaria Carta regionale o nazionale dei Servizi) con relativo PIN e lettore di smart card oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma SIAGE, autenticandosi esclusivamente con:

tessera sanitaria CRS/TS-CNS con PIN e lettore di smartcard

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale rilasciate dai soggetti accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale)

Per chi si fosse già registrato al portale SIAGE con username e password, si precisa che la domanda potrà essere presentata solo autenticandosi con tessera CRS/TS-CNS o credenziali SPID. Ulteriori informazioni sulla sezione dedicata del sito web di Regione Lombardia.