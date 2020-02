Disastro Frecciarossa: modifiche alla circolazione anche sulla Brescia-Verona

Proseguirà anche nei prossimi giorni il piano messo a punto da Rete ferroviaria italiana e Trenord per risolvere i problemi legati alla circolazione ferroviaria in ingresso e in uscita da Milano Centrale e nel Lodigiano, a causa dell'indisponibilità dei binari dell'alta velocità tra Milano e Piacenza.

E' conseguenza inevitabile del disastro del Frecciarossa 9595 del 6 febbraio scorso, deragliato ancora prima dell'alba tra Livraga e Ospedaletto Lodigiano, uccidendo sul colpo i due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo. Venerdì la Procura di Lodi ha iscritto nel registro degli indagati i 5 operai che per ultimi hanno lavorato sullo scambio: per inquirenti e investigatori sarebbe proprio quello scambio la causa scatenante il deragliamento.

Le modifiche alla circolazione

Per quanto riguarda il servizio regionale gestito da Trenord, potranno subire modifiche alla circolazione le linee Milano-Brescia-Verona, Milano-Lodi-Piacenza, Milano-Lodi-Cremona-Mantova e pure la S1 Milano Bovisa-Lodi.

Informazioni in tempo reale

Ulteriori dettagli sulle variazioni previste e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito web trenord.it, sulle pagine delle singole direttrici, e sulla app di Trenord.