“Io viaggio in famiglia”: ragazzi gratis sui mezzi pubblici in Lombardia

I ragazzi sotto i 14 anni viaggiano gratis sui mezzi pubblici in Lombardia, quando accompagnati da un familiare in possesso di un biglietto o un abbonamento valido. L'esenzione si applica ai minori di 14 anni che viaggiano accompagnati da un familiare adulto (genitori, nonni, zii, fratelli o sorelle) in possesso di un titolo di viaggio valido. Si rivolge anche a chi non è residente in Lombardia.

Un esempio: un genitore a Brescia si reca in centro con l'autobus, portando con sé i propri figli di 10 e 7 anni: spenderebbe 3,90 euro per acquistare tre biglietti dell'autobus, al costo di 1,30 euro ciascuno. Con “Io viaggio in famiglia” i due figli viaggiano gratis (e si risparmiano 2,60 euro).

Come ottenere l'agevolazione

Per usufruire dell’agevolazione è sufficiente compilare il modulo (allegato a questo link) e disponibile anche nelle principali biglietterie, punti informativi e siti web delle aziende di trasporto. Il modulo firmato e accompagnato da un documento di identità del minore, è sufficiente per viaggiare gratuitamente per 60 giorni. Non è necessaria validazione da parte di Regione Lombardia né dalle aziende di trasporto.

Nel caso di un utilizzo frequente dei mezzi di trasporto pubblico è possibile richiedere gratuitamente la tessera “Io viaggio in famiglia”: per riceverla è sufficiente consegnare all'azienda di trasporto il modulo allegato insieme a una fototessera per ragazza/o e copia di un documento di identità.

La tessera

La tessera è nominativa e sul retro riporta l’elenco degli accompagnatori che, muniti di valido titolo di viaggio, potranno gratuitamente far viaggiare la ragazza/o sui trasporti pubblici in Lombardia. La tessera rilasciata da un’azienda di trasporto è valida per tutte le aziende di trasporto in Lombardia, quindi su tutti i mezzi di trasporto in Lombardia e scade al compimento del quattordicesimo anno di età. La tessera può anche essere richiesta online sul sito web di Trenord. Nota bene: il modulo compilato con l'elenco degli accompagnatori dovrà essere rinnovato ogni 60 giorni.