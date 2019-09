Permessi di circolazione: come fare richiesta in Prefettura

Il Prefetto, ogni anno, emette un decreto - in base a quanto stabilito dal Codice della Strada e da un Decreto annuale del Ministero dei Trasporti - con il quale viene approvato un Calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati di tutte o alcune categorie di veicoli. Il Prefetto su istanza degli interessati può autorizzare, in deroga alle disposizioni vigenti e per accertate necessità, la circolazione di tali automezzi nei giorni del divieto.

Chi può fare la richiesta

I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono espressamente previsti dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale (ciascuna Prefettura, anche quella di Brescia, deve inserire il proprio decreto). A questo link è possibile consultare il Decreto annuale del Prefetto.

Come fare richiesta

L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione. L'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto.

La richiesta va presentata direttamente all'Ufficio Circolazione e Traffico - Area III Depenalizzazione della Prefettura-U.T.G. in via Zima 3 a Brescia.

La domanda presentata in duplice copia in bollo da 16 euro, deve contenere:

Generalità del richiedente.

Targa e tipo di automezzo (in caso di richiesta di permesso cumulativo per il medesimo percorso, occorre specificare l'elenco degli automezzi con relative targhe).

Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere e le province interessate).

Merci da trasportare (merci deperibili ecc.).

Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione.

Giorno o periodo per cui si richiede la deroga.

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di confine dove ha inizio il viaggio in territorio italiano.

Uffici e contatti

Le informazioni telefoniche di carattere generale sono disponibili al numero 030/2951035, il martedì e il giovedì dalle ore 12 alle ore 13.

Orari di ricevimento: Martedì dalle 09:00 alle 12:00 - Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Zima, 3 - Brescia

Email dell'ufficio: depenalizzazione.prefbs@pec.interno.it