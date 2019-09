Orari invernali autobus Desenzano del Garda

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, anche per il trasporto pubblico urbano della città di Desenzao del Garda da mercoledì 11 settembre sarà in vigore l'orario invernale per il servizio gestito da Brescia Trasporti. L'orario invernale proseguirà fino a lunedì 8 giugno 2020.

I percorsi e le linee

La linea 1 San Martino – Stazione – Ospedale, la linea 2 Stazione – Porto e la linea 3 Stazione – Mezzocolle dal lunedì al sabato seguiranno l’orario feriale, mentre nei giorni festivi sarà in servizio una linea dedicata. Il servizio non sarà effettuato nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto. Tutti i percorsi e gli orari delle linee, oltre ad essere esposti in fermata a partire da martedì 10 settembre 2019, possono essere consultati e scaricati nella sezione dedicata del sito bresciamobilita.it.

La Omnibus Card

Ricordiamo che è possibile fare richiesta della Omnibus Card presso gli uffici di Brescia Trasporti a Desenzano del Garda in Via Faustinella 29 oppure presso gli uffici del Comune di Desenzano in Via Carducci 4 l’ultimo giovedì del mese dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. È inoltre possibile ricaricare la propria Omnibus Card o acquistare i titoli di viaggio presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni utili e contatti

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale che è attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 e può essere contattato chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.