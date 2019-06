Lago di Garda: orari estivi battelli Navigarda

Sono entrati in vigore dal 1 giugno gli orari estivi della Navigazione Lago di Garda, nota anche come Navigarda: proseguiranno fino a domenica 6 ottobre 2019. L’orario ripropone la rete di collegamenti effettuati nel 2018 ma con una grande novità: una nuova linea catamarano che intensificherà i collegamenti tra Maderno, Gardone, Salò e la Valtenesi (Manerba, Moniga, Padenghe) su Sirmione e Desenzano, e nuovi collegamenti veloci pomeridiani tra il centro lago bresciano e quello veronese effettuati con un aliscafo. In totale si avranno ben 18 linee giornaliere: 10 navi, 3 traghetti, 2 aliscafi e 3 catamarani.

Le tratte dei battelli sul Garda

E' possibile usufruire di collegamenti longitudinali giornalieri fra Desenzano-Peschiera-Riva e viceversa, mentre un cospicuo numero di battelli assicura una rete capillare di collegamenti circolari tra tutte le principali località turistiche del lago.

Vengono inoltre effettuate con navi traghetto le traversate tra Maderno-Torri e viceversa (40 corse nei periodi di massima intensificazione) e tra Limone-Malcesine e viceversa (18 corse giornaliere con partenze cadenzate ogni ora e con fermata a Malcesine Centro), con trasporto veicoli-viaggiatori e corse rapide che prevedono l’impiego di aliscafi e catamarani per gli spostamenti veloci tra un paese e l’altro. Viene confermato anche il servizio ristorante a bordo, che rimarrà aperto tutti i giorni sulle due corse longitudinali battello in partenza da Desenzano e da Peschiera per Riva del Garda.

Biglietti e promozioni (anche online)

Un'ulteriore novità del 2019 è la bigliettazione online, infatti dal mese di aprile è stato reso possibile l'acquisto online della maggior parte dei titoli di viaggio, accedendo all'apposita sezione del sito web Navigazione Laghi. Con questi titoli di viaggio si può accedere direttamente sulla nave, senza dover passare dalla biglietteria.

Anche per questa stagione proseguono le iniziative in collaborazione con le varie strutture turistiche (parchi di divertimento, musei, funivia) e con le Associazioni turistico-ricettive del lago, concretizzate con la Garda Promotion Card.

Viene riproposto inoltre un biglietto cumulativo con Trenord per visitare il lago partendo dalle stazioni ferroviarie Lombarde. Continueranno i quattro collegamenti serali tra Desenzano e Sirmione e viceversa, che si effettueranno il sabato nei mesi di luglio e di agosto con partenza da Desenzano alle 20.45 e alle 22.00, e da Sirmione alle 21.25 e alle 22.35.

Gli orari estivi (clicca sulla foto o sul titolo per aprire il Pdf)