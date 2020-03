Stop a navi e traghetti sul lago di Garda: il servizio è sospeso per Coronavirus

Stop a tutte le navi e i battelli del trasporto pubblico locale e del trasporto turistico: lo ha deliberato la Direzione d’esercizio della Navigazione Lago di Garda (Navigarda) con effetto immediato, e fino a nuovo ordine, già a partire da mercoledì 11 marzo. Nei primi due giorni a seguito del Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri sulle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus le corse erano state garantite, ma con importanti riduzioni.

Meno di 24 ore più tardi si è deciso di bloccare tutto, in via temporanea, “tenuto conto delle indicazioni emanate dal Governo finalizzate a un’importante riduzione della mobilità su tutto il territorio nazionale”. Come detto, da pochi giorni sono dunque sospesi tutti i servizi di navigazione del servizio pubblico di linea.

La nota della società

“Si informa che, in via cautelativa e temporanea – si legge in una nota – tenuto conto delle indicazioni emanate dal Governo e finalizzate a una importante riduzione della mobilità su tutto il territorio nazionale, anche al fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la scrivente Direzione di esercizio, anche in attesa di eventuali ulteriori direttive in merito, ha disposto da mercoledì 11 marzo in avanti, e fino a nuova comunicazione, la sospensione di tutti i servizi di navigazione del servizio pubblico di linea”.

Annullati tutti i traghetti

Per tutte le variazioni di orario è stato pubblicato apposito avviso sul sito web aziendale. Fino al 31 marzo sarebbe dovuto rimanere ancora in vigore l’orario invernale: da mercoledì 1 aprile si sarebbe dovuto attivare l’orario primaverile. Invece è tutto fermo, fino a nuovo ordine, nel rispetto dell’imperativo “State a casa”.

Per eventuali informazioni è comunque possibile rivolgersi alla Direzione di esercizio, telefonando al numero verde 800 551801, oppure allo 030 9149511, infine via mail all’indirizzo navigarda@navigazionelaghi.it.