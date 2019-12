Natale in battello: collegamenti speciali tra Desenzano e Sirmione

Natale in battello, per visitare le due “perle” del lago di Garda, Desenzano e Sirmione: al via dal 7 dicembre la nuova stagione dei collegamenti speciali tra le due cittadine lacustri, andata e ritorno, con 16 corse giornaliere e partenze da Desenzano alle 10 alle 18, e da Sirmione dalle 10.30 alle 19. Il biglietto costerà 3 euro, sola andata, e 6 euro andata e ritorno.

I dettagli dell'iniziativa

Il progetto dei collegamenti speciali durante il periodo natalizio è un'iniziativa promossa dalla Gestione governativa Navigazione Laghi del lago di Garda, nota anche come Navigarda, con il supporto e il sostegno dei Comuni coinvolti e dei consorzi degli albergatori di Desenzano e Sirmione.

Come e quando

I collegamenti speciali saranno operativi nei giorni 7, 8, 14 e 15 dicembre, poi dal 21 al 24 dicembre, infine dal 26 dicembre al 6 gennaio senza sosta, come detto con ben 16 corse giornaliere. Questi gli orari: partenze da Desenzano ogni ora dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, partenze da Sirmione ogni ora dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, ultima corsa alle ore 19.ù

Informazioni e biglietti

I biglietti, dal costo di 3 euro solo andata e 6 euro andata e ritorno, saranno acquistabili nelle biglietterie di Desenzano e Sirmione, prima della partenza, oppure sul sito web di Navigazione Laghi. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 551801 oppure inviare una mail a infogarda@navigazionelaghi.it.