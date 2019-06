Orari estivi metropolitana di Brescia

La metropolitana di Brescia, una linea leggera automatica che collega i quartieri nord della città a quelli della zona sud-est attraverso il centro storico, rappresenta oggi uno dei servizi di mobilità alternativa di punta dell’intero sistema di trasporto cittadino. Nata ispirandosi alle maggiori metropolitane nord europee e abbattendo le barriere dei tornelli d’accesso, si è trasformata nel tempo in una vera e propria struttura rappresentativa della città, modificandone i linguaggi di mobilità e l’estetica.

Le stazioni

Le stazioni della metropolitana di Brescia sono frutto di un importante progetto funzionale ed estetico previsto da Brescia Mobilità per mantenere linearità con l’intero servizio. Questo minuzioso quanto attento lavoro è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con Cremonesi Workshop e alla Astaldi Spa. in qualità di impresa costruttrice delle opere civili.

Le stazioni, pensate come sotterrane, sono state suddivise in “profonde” e “seminterrate”. Nello specifico la stazione profonda, con un piano banchina a ben 22 metri sotto il livello zero (livello stradale) si ripete, con piccole declinazioni, a Casazza, Ospedale, Marconi, Stazione FS, Bresciadue e Volta, mentre la stazione seminterrata, con il piano banchina a quota 7 metri sotto il livello zero, si ripete a Prealpino, Mompiano, Europa e San Polo.

Caratteristiche dei treni

Brescia Mobilità e il Comune di Brescia hanno puntato all’utilizzo di veicoli ad alta prestazione tecnico – qualitativa, proponendo un servizio di mobilità alternativa innovativo a 360 gradi. I treni della metropolitana infatti sono tutti di tipo driverless (controllo automatico) e il loro movimento è bidirezionale, ovvero si muovono in entrambi i sensi di marcia mantenendo le stesse prestazioni.

L’intera unità è costituita da tre casse collegate da speciali articolazioni con sei porte per fiancata e quattro carrelli, di cui tre motorizzati e uno portante. Tutti i treni dispongono di due ampi parabrezza posti in entrambe le estremità dei singoli convogli, dove ritroviamo anche i due banchi di manovra che sono protetti da un apposito coperchio munito di serratura per l’eventuale guida manuale, utile in caso di anomalie o di emergenze.

Orari estivi metropolitana

A partire da domenica 9 giugno sono in vigore gli orari estivi della metro di Brescia, che rimarranno operativi fino a mercoledì 11 settembre (compreso). La metropolitana è in servizio tutti i giorni dalle 5 alle 24, fatta eccezione per il sabato quando il servizio termina all'1 di notte. Seguirà l'orario feriale non scolastico dal lunedì al sabato, mentre seguirà l'orario festivo ogni domenica e in occasione delle festività. A questo link è possibile consultare la mappa interattiva. Ulteriori informazioni sul sito web di Brescia Mobilità. Di seguito la tabella completa delle frequenze.