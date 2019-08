"Io viaggio ovunque": abbonamenti annuali per il trasporto pubblico lombardo

“Io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata” (IVOL Agevolata) è un abbonamento annuale a tariffa agevolata che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia (autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d’Iseo) e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari.

L’abbonamento non è valido per i treni Intercity e di categoria superiore (es. Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, Italo Treno), la metropolitana leggera per l'ospedale San Raffaele di Milano, le funivie turistiche e sciistiche, i servizi autobus di collegamento con gli aeroporti (vale però sulla linea ATM urbana 73 e X73 e sulla Linea 1 ATB da Bergamo a Orio al Serio) e sono esclusi i servizi ferroviari di prima classe, i servizi di Gran Turismo, i servizi di navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore, i servizi a chiamata non classificati di trasporto pubblico locale.

È possibile viaggiare anche in seconda classe sui treni di tipo FrecciaBianca, InterCity, EuroCity, InterCityNight, EuroCityNight, su tutti i Malpensa Express e in prima classe sui treni regionali della Lombardia solo in abbinamento alla CartaPlus Lombardia annuale (in vendita presso le biglietterie ferroviarie).

L'abbonamento IVOL Agevolata va richiesto a Regione Lombardia. Gli uffici regionali a seguito di esito positivo dell’istruttoria, invieranno a domicilio un bollettino postale precompilato e nominativo da pagare in un'unica soluzione esclusivamente presso gli uffici di Poste Italiane SpA. Dopo il pagamento del bollettino il richiedente riceverà a domicilio la tessera elettronica già attiva e pronta per essere utilizzata. In attesa della consegna della tessera elettronica si potrà viaggiare facendosi aprire tornelli e varchi dal personale delle aziende di trasporto.

Chi può richiedere IVOL Agevolata

Possono richiedere l'abbonamento IVOL Agevolata i cittadini residenti in Lombardia in possesso dei seguenti requisiti per tipologia di agevolazione:

Prima fascia – € 10,00 annuali

Invalido/a di guerra dalla 1^ alla 5^ categoria

Invalido/a per causa di servizio dalla 1^ alla 5^ categoria

Deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1^ alla 5^ categoria, oppure deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità civile non inferiore al 67%

Invalido/a a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 1^ alla 5^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa

Privo/a di vista per cecità totale/parziale

Ipovedente grave con grado di invalidità civile derivante da residuo visivo non superiore a

1/10 in entrambi gli occhi

Sordo/a

Invalido/a civile al 100%

Minore invalido

Invalido/a del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica non inferiore al 60% o riduzione dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore all’80% - (Verbale INAIL)

Vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%

Cittadino/a italiano/a riconosciuto/a profugo/a da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno

Seconda fascia - € 80,00 annuali

Invalido/a di guerra dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a per causa di servizio dalla 6^ alla 8^ categoria, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a per causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 6^ alla 8^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a civile dal 67% al 99%, con ISEE fino a 16.500 euro

Invalido/a del lavoro con grado di menomazione dell’integrità psico fisica dal 50% al 59% o riduzione dell’attitudine al lavoro/capacità lavorativa dal 67% al 79% (Verbale INAIL) con ISEE fino a 16.500 euro

Persona di età superiore ai sessantacinque anni, con ISEE fino a 12.500 euro

Terza fascia - € 699,00 annuali

Persona di età superiore ai sessantacinque anni (senza alcun limite di reddito ISEE)

Come presentare la domanda

L'abbonamento IVOL Agevolata può essere richiesto utilizzando i moduli cartacei scaricabili dalla sezione apposita del sito web di Regione Lombardia, comunque reperibili agli sportelli di SpazioRegione e di ogni Provincia. Può essere richiesto anche online, riducendo i tempi dell'istruttoria, anche sul sito web di IVOL Agevolata.

Sia per la domanda cartacea che per quella online è necessario:

in caso di minori o persone soggette a tutela, allegare anche copia del documento di riconoscimento valido del genitore/tutore legale che firma la richiesta

in caso di persone affette dalla sindrome di Down con necessità di accompagnatore, allegare eventuale copia del certificato del medico di base che ne attesti il diritto.

Per le agevolazioni di Seconda fascia, è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), ai sensi della normativa vigente, valida e riferita all'ultima dichiarazione dei redditi.