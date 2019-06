Lago di Garda: orari e tariffe estive funivia Malcesine-Monte Baldo

Un pezzo di storia, davvero: operativa ormai da mezzo secolo, da sempre la funivia che collega Malcesine al Monte Baldo è un punto di riferimento e una tappa obbligata per i turisti del lago di Garda, sia durante la stagione invernale che durante (e soprattutto) quella estiva. Oltre ad attirare i turisti per le meraviglie naturalistiche e lo stupendo panorama del Monte Baldo, la funivia è considerata uno degli impianti funiviari più moderni e avanzati al mondo, con le sue cabine rotanti in grado di far apprezzare a pieno il paesaggio unico del Benaco e del Baldo.

La funivia

Si parte da Malcesine, appunto, dove è presente un ampio parcheggio. Una volta a bordo, in pochi minuti la funivia “vola” fino a quasi 1800 metri di quota. Anche le tre stazioni, Malcesine, San Michele e Monte Baldo, con il tempo si sono guadagnate selfie e foto ricordo: la loro architettura a farfalle le rende davvero uniche nel loro genere. La funivia è aperta dal 31 marzo al 10 novembre, tutti i giorni e ininterrottamente.

Gli orari della funivia

Questi gli orari aggiornati della funivia Malcesine-Monte Baldo. Per la salita dalla stazione di Malcesine le corse iniziano alle 08,00 e proseguono ad intervalli di 30 minuti fino alle 18,00 (fino alle 17,00 dal 14 Ottobre al 26 Ottobre e fino alle 16,00 dal 27 Ottobre all’10 Novembre), mentre dalla stazione intermedia di San Michele dalle 08,15 alle 18,15 (fino alle 17,15 dal 14 Ottobre al 26 Ottobre e fino alle 16,15 dal 27 Ottobre all’10 Novembre), anch’ esse ogni 30 minuti.

Per la discesa dalla stazione del Monte Baldo le corse iniziano alle 08,15 e proseguono ad intervalli di 30 minuti fino alle 18,45 (fino alle 17,45 dal 14 Ottobre al 26 Ottobre e fino alle 16,45 dal 27 Ottobre all’10 Novembre), mentre dalla stazione intermedia di San Michele dalle 08,00 alle 19,00 (fino alle 18,00 dal 14 Ottobre al 26 Ottobre e fino alle 17,00 dal 27 Ottobre all’10 Novembre), anch’ esse ogni 30 minuti.

Tariffe estate 2019

Queste invece le tariffe per l'estate 2019: la tabella completa è consultabile a questo link. Il biglietto intero, per i nati dal 1955 al 2001, costa 22 euro andata e ritorno Malcesine-Monte Baldo, 10 euro a/r Malcesine-San Michele, 18 euro a/r San Michele-Monte Baldo. Il biglietto di sola andata costa rispettivamente 15 euro, 6 euro e 15 euro. Sono disponibili abbonamenti settimanali a partire da 36 euro. Ulteriori informazioni sul sito web ufficiale della Funivia.

I biglietti ridotti sono dedicati agli Under 18 e Over 14, nati dal 2002 al 2005, agli Over 65 (nati nel 1954 e anni precedenti), a gruppi organizzati (minimo 20 persone), ai residenti nel Comune di Malcesine. Le tariffe: 15 euro andata e ritorno e 10 euro solo andata per la tratta Malcesine-Monte Baldo, 8 euro a/r e 5 euro solo andata Malcesine-San Michele, 12 euro a/r e 10 euro solo andata San Michele-Monte Baldo.

Sono previste infine tariffe uniche per la categoria Junior, a 10 euro andata e ritorno sull'intera tratta: per Under 14 (nati dal 2006 in poi), scolaresche e gruppi organizzati di ragazzi. Il viaggio è completamente gratuito per bambini di altezza inferiore a 1 metro e 20, e per i portatori di handicap invalidi al 100% con diritto di accompagnatore. Si possono portare anche i cani, purché attrezzati con museruola e guinzaglio: la tariffa unica costa 6 euro.