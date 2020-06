Partire da Brescia: le info utili su come raggiungere stazioni o aeroporti

A decine di migliaia, ogni giorno, vanno e vengono da Brescia, pendolari e non solo, studenti e altro ancora: città simbolo per il lavoro, o per la sua università, ma che negli ultimi tempi si è guadagnata un'interessante nomea turistica, grazie ai suoi musei, le sue mostre, gli antichi edifici, la sua provincia carica di attrattività (dal lago di Garda alla Valle Camonica, solo per citarne un paio). Senza dimenticare la candidatura (insieme a Bergamo) a Capitale italiana della Cultura.

Le autostrade che portano a Brescia

Per chi viene da fuori non è difficile raggiungere la città: proprio per la sua posizione strategica non mancano collegamenti d'ogni sorta, e numerose infrastrutture al servizio di aziende e attività produttive. A cominciare dall'autostrada: Brescia è una delle poche città d'Italia che può vantare ben quattro caselli autostradali (anche se solo due, in realtà, sono effettivamente nel territorio cittadino).

Tre di questi sono sulla A4: venendo da Verona in ordine s'incontrano Brescia Est (tra Montichiari e Castenedolo), Brescia Centro e Brescia Ovest. Sull'autostrada A21 c'è anche il casello di Brescia Sud (tra Borgosatollo e San Zeno Naviglio). Diverse anche le arterie stradali secondarie (tra Strade provinciali e tangenziali) che raggiungono e attraversano la città.

Strade provinciali e tangenziali

Per chi arriva dal lago di Garda la più nota è sicuramente la Tangenziale Sud, croce e delizia degli automobilisti: quasi in parallelo, dalla Valsabbia, scorre la celebre Strada statale 45bis (nota come Ss45bis). Va e viene dalla Franciacorta (e arriva fino al lago d'Iseo) la Strada provinciale 10 (Sp10); è in direzione Valtrompia la Tangenziale Ovest, ma che dopo un po' s'interrompe, per proseguire poi come Strada provinciale 345 (Sp345). La Bassa Bresciana, oltre che dalla A21, è raggiungibile con la Strada provinciale 9 (Sp9), ma anche la Sp668 che da Montichiari arriva fino a Orzinuovi. C'è anche la Corda Molle e il raccordo con la A35.

La stazione ferroviaria di Brescia

La stazione ferroviaria è in pieno centro città. I treni passano transitano ovviamente sulla linea Milano-Venezia: di convogli interregionali (che fanno tutte le fermate fino a Milano) ce n'è circa uno ogni ora, a cui si aggiungono i “rapidi” e poi i treni dell'alta velocità, che permettono di raggiungere la stazione centrale di Milano in poco più di 40 minuti. Alla linea principale si affianca la Brescia-Iseo-Edolo, che appunto raggiunge la Valcamonica transitando su numerose stazioni secondarie. Altre stazioni ferroviarie importanti in provincia sono quelle di Desenzano del Garda, Chiari e Rovato. Per muoversi in città è attiva da pochi anni anche la metropolitana, con 17 fermate.

Gli aeroporti più vicini

L'aeroporto internazionale più vicino è quello di Bergamo Orio al Serio: raggiungibile comodamente in auto sull'autostrada A4, uscita Bergamo o uscita Seriate, anche se non mancano comodi bus navetta in partenza direttamente dalla stazione ferroviaria di Brescia, oppure da quella di Bergamo. Altri aeroporti nelle vicinanze: oltre ai due scali milanesi (Malpensa e Linate) si segnalano l'aeroporto di Montichiari e quello di Villafranca di Verona.