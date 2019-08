Trasporto pubblico a Brescia: linee e orari degli autobus

Il trasporto pubblico urbano interessa la città di Brescia e 14 Comuni limitrofi (Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Caino, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gussago, Nave, Poncarale, Rezzato, Roncadelle) e si sviluppa attraverso 16 linee a cui si aggiunge una linea specifica per il periodo estivo.

I giorni di servizio sono 365 l’anno, con sospensione parziale il 25 dicembre, il 1° maggio e il giorno di Pasqua quando il servizio termina alle ore 12.30. Il servizio invernale inizia la prima settimana di settembre e termina la prima settimana di giugno, in concomitanza con la durata del calendario scolastico. Il servizio estivo prosegue dal termine del periodo scolastico fino al mese di agosto, momento in cui inizia il servizio “Estivissimo”.

L’offerta giornaliera varia a seconda delle linee e dei giorni di riferimento coprendo un arco temporale:

di circa 19 ore nei giorni feriali, con avvio verso le ore 5.00 e termine indicativo alle ore 24.00

di circa 18 ore nei giorni festivi, con avvio verso le ore 6.00 e termine alle ore 24.00

Le linee del trasporto pubblico cittadino

Questo l'elenco completo delle linee di autobus del trasporto pubblico cittadino.

Linea 2 Pendolina-Chiesanuova

Linea 3 Mandolossa-Rezzato (Virle)

Linea 4 Brescia-Folzano

Linea 6 Brescia-San Gottardo

Linea 7 Caino Nave-Roncadelle

Linea 8 Castello di Serle-Metro Sanpolino

Linea 9 Violino-Buffalora

Linea 10 Concesio-Flero Poncarale

Linea 11 Collebeato-Botticino

Linea 12 Fiumicello-Verrocchio

Linea 13 Gussago-Poliambulanza

Linea 14 Brescia-Borgosatollo

Linea 15 Mompiano-Noce Girelli

Linea 16 Onzato-Sanpolino

Linea 17 Castelmella-Ospedale

Linea 18 Piazzale Iveco-Castellini

Gli orari di tutte le linee

Sul sito web di Brescia Mobilità è disponibile una sezione apposita in cui sono presenti tutti gli orari aggiornati di ogni linea di trasporto pubblico gestita da Brescia Trasporti. E' bene ricordare che tutti gli orari dei vari servizi sono disponibili anche nel portale Pianifica percorso, lo strumento che offre tutte le informazioni utili per costruire un itinerario di viaggio personalizzato.

Sulla pagina degli orari è possibile anche consultare la sezione dedicata agli orari per non vedenti, e gli orari e i percorsi completi delle corse scolastiche. L'orario estivo, denominato “Estivissimo”, è in vigore dal 29 luglio al 30 agosto, consultabile a questo link.