Tasi e Imu: come e quando pagarla

La Tasi (acronimo di Tributo per i servizi indivisibili) è una tassa istituita alla fine del 2013, dovuta a chi ha il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imu, Imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e – dal 2016 – dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo sigorile, ville, castelli e palazzi storici).

La Tasi era a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile: ricordiamo che qualche tempo le aliquote erano state tutte azzerate, dunque come fosse stata abolita, un passaggio forse definitivo nel 2020 quando è stata accorpata con l'Imu, l'Imposta municipale propria (dovuta solo da seconde case, le categorie di cui sopra, terreni, negozi e fabbricati).

Addio Tasi, solo Imu: come funziona

La legge di bilancio 2020, con decorrenza al 1 gennaio, ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abolizione della Iuc, l'Imposta unica comunale, e quindi della Tasi (è rimasta solo la Tari, la Tassa rifiuti), è stata anche riformulata la disciplina dell'Imu, ora contenuta in un solo testo normativo.

La nuova Imu 2020 mantiene l'esenzione già prevista per Imu e Tasi per l'abitazione principale. Non è più prevista, invece, l'esenzione per l'unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere (iscritti all'Aire). Inoltre, a seguito di abolizione della Tasi non è più prevista la quota per l'inquilino. Le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per Imu e Tasi.

Quando e come si pagano Tasi e Imu

Come detto, non esiste più il singolo tributo Tasi, ma è stato accorpato (con relative aliquote) all'Imu, diventando un tributo unico. Come da prassi, il versamento è da effettuarsi in due rate:

acconto del 50% entro il 16 giugno

saldo a conguaglio entro il 16 dicembre

Anche il Comune di Brescia ha messo a disposizione un servizio di calcolo dell'Imu per l'anno 2020, in collaborazione con Anutel, l'Associazione nazionale uffici tributari enti locali. A questo link è possibile raggiungere la pagina dedicata, con la possibilità di calcolo dei vari tributi oltre che di consultazione di delibere e documenti (anche degli anni precedenti).

Le aliquote Imu a Brescia

Come da delibera di consiglio comunale, queste sono le aliquote Imu tenuto conto dell'unificazione intervenuta con la Tasi, con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto: