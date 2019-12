Scadenza Imu e Tasi: quando si paga l'ultima rata

Conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell'Imu e della Tasi, le tasse su casa e immobili che vanno a comporre la Iuc, Imposta unica comunale, per l'anno 2019: la scadenza è fissata entro e non oltre lunedì 16 dicembre. Un balzello che riguarda ovviamente anche i contribuenti bresciani, di tutti i Comuni della provincia: il primo acconto è stato versato il 17 giugno scorso.

Per quanto riguarda il Comune di Brescia è possibile ottenere informazioni sui pagamenti telefonando ai numeri 030 2977672 oppure 030 2977673. Il numero telefonico per prenotare gli appuntamenti Imu e Tasi è proprio lo 030 2977662: è disponibile anche un servizio di prenotazione online sulla sezione dedicata alle “Prenotazioni tributi” del sito web del Comune.

Calcolo online di Imu e Tasi

Anche quest'anno sono disponibili dei servizi online per il calcolo di Imu e Tasi:

Gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp)

Il personale dell'Urp centrale, degli Urp decentrati presso gli Uffici di Zona e presso Casa delle Associazioni è a disposizione per il calcolo e la stampa del modello F24 relativo all'Imu e alla Tasi 2019, secondo gli orari di seguito indicati:

Urp centrale

Piazza Loggia 2 - da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì dalle 9 alle 15

Urp decentrati

Centro: Contrada del Carmine, 13/c

Est: via Rizzi 4/a (San Polino)

Nord: via Montegrappa, 37

Ovest: via G.B. da Farfengo, 69

Sud: via Lottieri 2

da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45. Il venerdì dalle 9.30 alle 12.15

Casa delle Associazioni

via Cimabue, 16

da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14 alle 15.45. Il venerdì dalle 9.30 alle 12.15