Pronti per la dichiarazione dei redditi? Tutti i documenti che servono

Pronti per la dichiarazione dei redditi per il 2020? Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati. È una dichiarazione semplificata che offre diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso direttamente in busta paga o rata di pensione e, se deve versare le imposte, gli importi gli vengono trattenuti in busta paga/pensione. E' bene ricordare che nella propria area riservata dell'Agenzia delle Entrate è disponibile anche il 730 precompilato: per accedere è necessario essere in possesso della Carta nazionale dei servizi (Csm), delle credenziali Spid, Inps o di Fisconline/Entratel.

E i documenti che servono? Questo l'elenco completo, per ogni categoria, come riferito dal sindacato Cisl.

Dati del contribuente

Fotocopia codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei

familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari

Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (730 o Unico), compresa la Certificazione Unica, eventuali deleghe di versamento

Modello F24

Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio

Fotocopia documento del dichiarante/richiedente

Redditi di lavoro dipendente/pensione e assimilati

Certificazione Unica

Certificato delle pensioni estere

Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio

Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a colf o badanti

Altri redditi

Corrispettivi per lottizzazione terreni o cessione di immobili avvenuti negli ultimi 5 anni

Redditi diversi percepiti dagli eredi

Terreni e fabbricati

Visura catastale

Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione

Contratti di locazione Legge 431/98

Canone da immobili affittati

Copia bollettini/F24 di versamento Tasi/IMU pagati nel 2019 (con il relativo calcolo, se disponibile)

Spese detraibili o deducibili