Come pagare una multa a Brescia

Divieto di sosta, disco orario scaduto, eccesso di velocità, passaggio non consentito nei varchi della Ztl cittadina: a tutti è capitato almeno una volta di prendere una multa, o comunque può capitare. E dunque di doverla pagare. Esistono varie tipologie di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada o ai regolamenti comunali che possono essere notificate (in via diretta o indiretta) dalla Polizia Locale di Brescia.

Tipologia di infrazioni

La multa per divieto di sosta viene posizionata dall’agente di Polizia Locale sul parabrezza: si tratta di un accertamento di infrazione. L’infrazione può essere consegnata personalmente dall’agente sul luogo della violazione: in questo caso si parla di un verbale di contestazione. La notifica può arrivare anche per posta, tramite raccomandata: succede sia per i verbali di accertamento di infrazione, sia per ingiunzioni di pagamento o cartelle esattoriali per multe non pagate. In esecuzione al decreto ministeriale del 18 dicembre 2017, i verbali di accertamento delle violazioni possono essere notificati anche a mezzo Pec, posta elettronica certificata, a tutti i soggetti titolari di un indirizzo pec inserito negli elenchi pubblici.

Entro quando pagare la multa

Sia che si tratti di notifica diretta (e quindi consegnata personalmente sul luogo dell’infrazione) o indiretta (per posta o via pec) da quel momento si intendono prodotti tutti gli effetti dei verbali, con decorrenza dei relativi termini:

per il pagamento in misura ridotta già scontato del 30 %: entro 5 giorni;

per il pagamento in misura ridotta; dal 6° al 60° giorno;

per la presentazione del ricorso avanti il Prefetto: entro 60 giorni;

per la presentazione del ricorso avanti il Giudice di Pace: entro 30 giorni;

per la presentazione della dichiarazione dei dati del conducente ex art. 126 bis C.d.S.: entro 60 giorni.

Come pagare una multa

E’ possibile consultare i verbali elevati dalla Polizia Locale di Brescia anche a questo indirizzo.

E’ possibile invece effettuare il pagamento con le seguenti modalità: