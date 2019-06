Comune di Brescia: sedi CAAF Cgil

I Centri autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF), noti anche come CAF (Centri assistenza fiscale), per definizione sono soggetti del diritto tributario che agiscono quali strutture intermedie tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Sono stati introdotti nell'ordinamento italiano nel 1991 per l'espletamento dell'attività di assistenza fiscale, intesa quale operazione di ausilio e supporto nei confronti di determinati contribuenti.

In quanto Centri di assistenza, i CAAF gestiti dai sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) offrono servizi di vario tipo, agli iscritti e non, tra cui la dichiarazione dei redditi, il 730, l'ISEE, il RED, successioni, gestione amministrativa colf e badanti, bonus Gas-Energia-Idrico, amministrazione di sostegno, gestione Partita Iva, registrazione contratti di locazione, consulenza fiscale.

Oltre ai CAAF sindacali, il Comune di Brescia ha predisposto un elenco dei CAF cosiddetti “qualificati” per prestazioni sociali agevolate a favore dei cittadini tra cui Bonus famiglia, assegni di maternità, assegni per nuclei familiari con almeno tre figli minori e altro ancora. L'elenco completo è consultabile a questo link.

Le sedi dei CAAF Cgil di Brescia

Di seguito l'elenco completo delle sedi CAAF della Cgil di Brescia.

Viale Caduti del Lavoro 111 - 25127 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 0302410365

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it



VIA F.LLI FOLONARI, 14/16 - 25126 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 030280081

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it



Via Risorgimento 18 - 25127 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 030301713

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it



VIA F.LLI FOLONARI, 20 - 25126 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 03037291

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it



Villaggio Badia Via VII 86 - 25132 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 0303731792

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it



VIA F.LLI FOLONARI, 18 - 25126 - BRESCIA (BS)

Telefono: +39 0303751882

eMail: Prenotazioni.caafbs@cgil.lombardia.it