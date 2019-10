Tutti i corsi dell'Università del Tempo Libero per l'anno accademico 2019/2020

Come per la celebre Università del Garda di Desenzano, anche a Manerba si rinnovano le proposte culturali e i corsi dell'Università del Tempo Libero: un'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca comunale. I corsi iniziano generalmente in ottobre, con la scadenza delle iscrizioni fissata per la fine del mese: per alcuni di questi, invece, è possibile iscriversi tutto l'anno, fino ad esaurimento.

Università del Tempo Libero: tutti i corsi

Questo è l'elenco completo delle attività e dei corsi programmati all'Università del Tempo Libero di Manerba per l'anno accademico 2019/2020: ulteriori informazioni sul sito web del Comune.

Corso di pittura per bambini . Tutti i sabati dal 26 ottobre, dalle 9.30 alle 11. Costo 90 euro per 10 lezioni

. Tutti i sabati dal 26 ottobre, dalle 9.30 alle 11. Costo 90 euro per 10 lezioni Corso di pittura per adulti . Tutti i mercoledì dal 2 ottobre, dalle 20.30 alle 22. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i mercoledì dal 2 ottobre, dalle 20.30 alle 22. Costo 150 euro per 10 lezioni Corso di spagnolo base . Tutti i giovedì dal 31 ottobre, dalle 20.30 alle 22. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i giovedì dal 31 ottobre, dalle 20.30 alle 22. Costo 150 euro per 10 lezioni Corso di tedesco base . Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 19.45 alle 21.15. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 19.45 alle 21.15. Costo 150 euro per 10 lezioni Corso di tedesco intermedio . Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 21.15 alle 22.45. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 21.15 alle 22.45. Costo 150 euro per 10 lezioni Corso di inglese base . Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 19.30 alle 21. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 19.30 alle 21. Costo 150 euro per 10 lezioni Corso di inglese intermedio . Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 21 alle 22.30. Costo 150 euro per 10 lezioni

. Tutti i martedì dal 29 ottobre, dalle 21 alle 22.30. Costo 150 euro per 10 lezioni Non un qualsiasi corso di cucina . Tutti i mercoledì di novembre dalle 19. Costo 50 euro singola lezione, 180 euro quattro lezioni

. Tutti i mercoledì di novembre dalle 19. Costo 50 euro singola lezione, 180 euro quattro lezioni Scuola di Musica . Inizio corsi da ottobre

. Inizio corsi da ottobre Corso di lavorazione del cuoio . Tutti i lunedì dal 28 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30. Costo 50 euro per 6 lezioni

. Tutti i lunedì dal 28 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30. Costo 50 euro per 6 lezioni Corso di taglio e cucito . Tutti i lunedì dal 28 ottobre, dalle 20 alle 23. Costo 65 euro al mese + 15 euro tesseramento

. Tutti i lunedì dal 28 ottobre, dalle 20 alle 23. Costo 65 euro al mese + 15 euro tesseramento Corso breve di grafologia . Tutti i mercoledì dal 30 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30. Costo 50 euro per 6 lezioni

. Tutti i mercoledì dal 30 ottobre, dalle 20.30 alle 22.30. Costo 50 euro per 6 lezioni Beauty Routine: Body line estetica olistica. Per ragazze dai 13 ai 20 anni: 8 e 15 novembre. Per signore: 22 e 29 novembre. Costo 15 euro per 2 lezioni.

Come iscriversi

Per informazioni e iscrizioni è necessario contattare la Biblioteca comunale allo 0365 659848, oppure via mail a biblioteca.manerba@unionecomunivaltenesi.it. La biblioteca è aperta il martedì e il giovedì mattina e pomeriggio, poi il mercoledì, il venerdì e il sabato solo la mattina.