Tutti i corsi dell’Università del Garda per l’anno accademico 2019/2020

Come ogni anno, proposte culturali per vivere al meglio il nostro tempo. I corsi dell'Università del Garda sono rivolti a tutti coloro che hanno il desiderio di approfondire particolari tematiche di carattere culturale e sociale. Ogni anno vengono proposti corsi che coprono diversi interessi, con uno sguardo rivolto al passato, al presente e al futuro. L'offerta è completata dalla realizzazione di visite culturali, abbinate ad alcuni corsi (come arte e musica).

L’Università del Garda

L’Università del Garda, gestita dal Comune di Desenzano, propone un fitto calendario pieno di novità per l’anno accademico 2019/2020. Attività per tutti, adulti e bambini, in orari che agevolano la frequenza, con il coinvolgimento anche delle frazioni. A questo link è possibile scaricare il libretto dei corsi: sulla sezione dedicata della pagina web del Comune tutte le informazioni.

Università del Garda: tutti i corsi

Questo è l’elenco completo di attività e corsi programmati per l’anno accademico 2019/2020: ulteriori informazioni sul sito web del Comune.

Corsi per l’anno 2019 : I mille volti della musica, Cinema, Letteratura due secoli: l’un contro l’altro armato, Storia e metodologie della scienza, Tecniche base di Disegno floreale, Yoga: l’arte del respiro

: I mille volti della musica, Cinema, Letteratura due secoli: l’un contro l’altro armato, Storia e metodologie della scienza, Tecniche base di Disegno floreale, Yoga: l’arte del respiro Corsi per l’anno 2020 : Filosofia e psicanalisi, Le grandi civiltà, Alimentazione, Arte: L’esperienza del bello tra natura e fantasia, Laboratorio di writing coach, Tecniche avanzate di Disegno floreale, Le erbe spontanee, Taiji Chuan

: Filosofia e psicanalisi, Le grandi civiltà, Alimentazione, Arte: L’esperienza del bello tra natura e fantasia, Laboratorio di writing coach, Tecniche avanzate di Disegno floreale, Le erbe spontanee, Taiji Chuan Serate all’Università anno 2019 : Incisione su lastra di rame, Yoga della risata, Arte: l’esperienza del bello, Responsabili della bellezza del mondo, Comunicazione assertiva, Donne e scienza

: Incisione su lastra di rame, Yoga della risata, Arte: l’esperienza del bello, Responsabili della bellezza del mondo, Comunicazione assertiva, Donne e scienza Serate all’Università anno 2020 : Incisione su lastra di rame, Acquerello, L’arte tra il simbolismo e le avanguardie, La musica e la parola, Storia del teatro occidentale, Occidente: storia, antropologia & more

: Incisione su lastra di rame, Acquerello, L’arte tra il simbolismo e le avanguardie, La musica e la parola, Storia del teatro occidentale, Occidente: storia, antropologia & more Università del Garda Kids : Cuocadè, Natura per bambini curiosi, Avventura in gioco

: Cuocadè, Natura per bambini curiosi, Avventura in gioco Uscite culturali : Andiamo a teatro, Viaggi nell’antica Brescia, Incontri con l’arte, Visita all’orto botanico di Padova

: Andiamo a teatro, Viaggi nell’antica Brescia, Incontri con l’arte, Visita all’orto botanico di Padova Corsi di lingue

Come iscriversi

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Desenzano del Garda, telefonando allo 030 9994275, oppure inviando una mail a cultura@comune.desenzano.brescia.it.