Scuole superiori e indirizzi di studio in provincia di Brescia
L'elenco completo delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) di tutta la provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune
L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole secondarie di primo grado (scuole superiori) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune e con tutti gli indirizzi di studio. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.
Adro
- LICEO CLASSICO "MADONNA DELLA NEVE"
- LICEO LINGUISTICO MADONNA DELLA NEVE
- LICEO SCIENTIFICO "MADONNA DELLA NEVE"
Breno
- I.P.S.C. TASSARA-GHISLANDI
- I.P.S.I.A. TASSARA
- I.T.I. TASSARA
- I.T.TURIST. PISOGNE TASSARA
- LICEO CAMILLO GOLGI
Brescia
- I.P.S.C. GOLGI
- I.P.S.C. SRAFFA
- I.P.S.I.A. FORTUNY
- I.P.S.I.A. FORTUNY SERALE
- I.P.S.I.A. MORETTO
- I.P.S.I.A. MORETTO SERALE
- I.P.S.S.A.R. MANTEGNA
- ISTITUTO D'ARTE "CARAVAGGIO"
- ISTITUTO PARITARIO GIOVANNI PAOLO II
- ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO G. D'ANNUNZIO
- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PIAMARTA"
- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ARTIGIANELLI"
- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DON BOSCO"
- ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "GALVANI"
- ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "BIANCHI"
- ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO "EUROSCUOLA"
- IST. PROFESSIONALE SERVIZI SOCIOSANITARI
- I.T.A. PASTORI
- I.T.C. ABBA-BALLINI
- I.T.C. ABBA-BALLINI SERALE
- I.T.C. GOLGI
- I.T.C. LUNARDI
- I.T.C. MANTEGNA
- I.T.C. SRAFFA
- I.T.G. TARTAGLIA
- I.T.G. TARTAGLIA SERALE
- I.T.I.S. CASTELLI
- I.T.I.S. CASTELLI SERALE
- I.T.I.S. CASTELLI SERALE
- I.T.I.S. FORTUNY
- LICEO ARTISTICO "FOPPA"
- LICEO ARTISTICO OLIVIERI
- LICEO ARTISTICO OLIVIERI SERALE
- LICEO CALVESI
- LICEO CLASSICO "ARICI"
- LICEO CLASSICO ARNALDO
- LICEO CLASSICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G. BRERA"
- LICEO GAMBARA CENTRO
- LICEO GAMBARA SERALE
- LICEO INTERNAZIONALE PER L'IMPRESA "GUIDO CARLI"
- LICEO LINGUISTICO EUROPEO "PIAMARTA"
- LICEO LINGUISTICO LUNARDI
- LICEO LINGUISTICO "LUZZAGO"
- LICEO PEDAGOGICO "MADDALENA DI CANOSSA"
- LICEO SCIENTIFICO CALINI
- LICEO SCIENTIFICO COPERNICO
- LICEO SCIENTIFICO "DON BOSCO"
- LICEO SCIENTIFICO "ISAAC NEWTON"
- LICEO SCIENTIFICO LEONARDO SPERIMENTALE
- LICEO SCIENTIFICO "LUZZAGO"
- LICEO SCIENTIFICO "MADDALENA DI CANOSSA"
- LICEO SCIENTIFICO "MARCO POLO"
- LICEO SCIENTIFICO "PIAMARTA"
- LICEO SCIENTIFICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"
- LICEO SCIENTIFICO "STANFORD"
- LICEO SCIENZE UMANE "ISAAC NEWTON"
- LICEO SCIENZE UMANE "MADDALENA DI CANOSSA"
- LICEO SCIENZE UMANE "MARCO POLO"
- LICEO SC. OPZ. SCIENZE APPLICATE
- LICEO SC. UMANE "FABRIZIO DE ANDRE'"
Capo Di Ponte
- ISTITUTO TECNICO SANTA DOROTEA DI CAPO DI PONTE
- LICEO LINGUISTICO EUROPEO "SANTA DOROTEA"
- LICEO SCIENTIFICO "SANTA DOROTEA"
Chiari
- I.P.A.A. "LUIGI EINAUDI"
- IST. PROF. GRAFICO-PUBBL. SAN BERNARDINO
- I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI"
- I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI" SERALE
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE "SAN BERNARDINO"
- LICEO SCIENTIFICO "SAN BERNARDINO"
Corzano
- I.P.A.A. DANDOLO CORZANO
- I.P.S.S.A.R. DANDOLO ALBERGHIERO
Darfo Boario Terme
- I.P.S.S.A.R. PUTELLI
- I.T.C.G. OLIVELLI DARFO
- I.T.C.G. OLIVELLI SERALE
- I.T.I. ST. GEORGE SCHOOL
- LICEO PUTELLI
Desenzano Del Garda
- I.P.S.C.T.G. MARCO POLO
- I.P.S.S.A.R. DE MEDICI DESENZANO D/G
- I.T.C.G. BAZOLI
- LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO BAGATTA
- LICEO SCIENTIFICO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"
- LICEO SCIENZE UMANE "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"
Edolo
- ISTITUTO MENEGHINI (IPAA)
- I.T.C.G. EDOLO
- LICEO SCIENTIFICO MENEGHINI
Gardone Riviera
- I.P.S.S.A.R. DE MEDICI GARDONE RIVIERA
Gardone Val Trompia
- I.P.S.I.A. BERETTA
- I.T.I. BERETTA
- LICEO MORETTI
Ghedi
- I.P.S.C. GHEDI
- LICEO SCIENTIFICO DI GHEDI
Idro
- AMM. FINANZA E MARKETING - IDRO
- IPSSAR - IDRO
- LICEO SCIENTIFICO - IDRO
- SERVIZI SOCIO SANITARI - IDRO
Iseo
- I.P.S.I.A. ANTONIETTI
- I.T.C. ANTONIETTI
- LICEO SCIENTIFICO ANTONIETTI
Leno
- I.P.S.C. LENO
- I.P.S.C. LENO SERALE
- I.T.C. CAPIROLA
- I.T.C. CAPIROLA SERALE
- LICEO SCIENTIFICO LENO
Lonato del Garda
- I.P.A.A. DANDOLO LONATO
- I.P.S.I.A. CEREBOTANI
- I.T.I.S. CEREBOTANI
- LICEO PEDAGOGICO - LINGUISTICO "PAOLA DI ROSA"
- LICEO SCIENTIFICO "PAOLA DI ROSA"
- LICEO SCIENZE UMANE "PAOLA DI ROSA"
Lumezzane
- I.P.S.I.A. MORETTI
- I.P.S.I.A. SERALE "F. MORETTI" LUMEZZANE
- I.T.C. - LUMEZZANE
- I.T.I.S. - LUMEZZANE
- LICEO SCIENTIFICO - LUMEZZANE
Manerbio
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO SERALE
- LICEO SCIENTIFICO PASCAL
Montichiari
- I.P.S.C. DON MILANI
- I.P.S.I.A. DON MILANI
- I.T.C. DON MILANI
- I.T.C. DON MILANI SERALE
- LICEO DON MILANI
Orzinuovi
- I.P.S.I.A. ORZINUOVI
- I.T.C.G. COSSALI
- I.T.I.S. INFORMATICO COSSALI
- LICEO SCIENTIFICO ORZINUOVI
Orzivecchi
- I.P.A.A. DANDOLO ORZIVECCHI
- I.T.T. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO ORZIVECCHI
Palazzolo Sull'Oglio
- I.P.S.S.C.T. FALCONE
- I.P.S.S.C.T. FALCONE SERALE
- I.T.C. FALCONE
- I.T.I.S. MARZOLI
- LICEO GALILEI
Pisogne
- I.P.S.I.A. TASSARA
Remedello
- I.P.S.C. BONSIGNORI
- I.T.A.G. BONSIGNORI
- I.T.I.S. BONSIGNORI
- LICEO SCIENTIFICO BONSIGNORI
Rovato
- I.P.S.I.A. DI ROVATO
- LICEO DI ROVATO
Salo'
- I.T.C.G. BATTISTI
- I.T.C.G. BATTISTI SERALE
- LICEO DELLA COMUNICAZIONE "ENRICO MEDI"
- LICEO LINGUISTICO "ENRICO MEDI"
- LICEO SCIENTIFICO "ENRICO MEDI"
- LICEO SCIENTIFICO FERMI
- LICEO SCIENZE UMANE "E. MEDI"
Sarezzo
- I.P.S.C.S. "PRIMO LEVI" - SAREZZO
- I.T.C. "PRIMO LEVI" SAREZZO
- LICEO ARTISTICO "PRIMO LEVI"
- LICEO LINGUISTICO "PRIMO LEVI"
Verolanuova
- I.T.C. MAZZOLARI - Vai al sito dell'istituto
- LICEO SCIENZE SOCIALI VEROLANUOVA
Vobarno
- I.P. GRAFICO PUBBLICITARIO
- IST. TECNOLOGICO
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