Scuole superiori e indirizzi di studio in provincia di Brescia

L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole secondarie di primo grado (scuole superiori) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune e con tutti gli indirizzi di studio. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.

Adro

LICEO CLASSICO "MADONNA DELLA NEVE"

LICEO LINGUISTICO MADONNA DELLA NEVE

LICEO SCIENTIFICO "MADONNA DELLA NEVE"

Breno

I.P.S.C. TASSARA-GHISLANDI

I.P.S.I.A. TASSARA

I.T.I. TASSARA

I.T.TURIST. PISOGNE TASSARA

LICEO CAMILLO GOLGI

Brescia

I.P.S.C. GOLGI

I.P.S.C. SRAFFA

I.P.S.I.A. FORTUNY

I.P.S.I.A. FORTUNY SERALE

I.P.S.I.A. MORETTO

I.P.S.I.A. MORETTO SERALE

I.P.S.S.A.R. MANTEGNA

ISTITUTO D'ARTE "CARAVAGGIO"

ISTITUTO PARITARIO GIOVANNI PAOLO II

ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO G. D'ANNUNZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PIAMARTA"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ARTIGIANELLI"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DON BOSCO"

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "GALVANI"

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "BIANCHI"

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO "EUROSCUOLA"

IST. PROFESSIONALE SERVIZI SOCIOSANITARI

I.T.A. PASTORI

I.T.C. ABBA-BALLINI

I.T.C. ABBA-BALLINI SERALE

I.T.C. GOLGI

I.T.C. LUNARDI

I.T.C. MANTEGNA

I.T.C. SRAFFA

I.T.G. TARTAGLIA

I.T.G. TARTAGLIA SERALE

I.T.I.S. CASTELLI

I.T.I.S. CASTELLI SERALE

I.T.I.S. FORTUNY

LICEO ARTISTICO "FOPPA"

LICEO ARTISTICO OLIVIERI

LICEO ARTISTICO OLIVIERI SERALE

LICEO CALVESI

LICEO CLASSICO "ARICI"

LICEO CLASSICO ARNALDO

LICEO CLASSICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G. BRERA"

LICEO GAMBARA CENTRO

LICEO GAMBARA SERALE

LICEO INTERNAZIONALE PER L'IMPRESA "GUIDO CARLI"

LICEO LINGUISTICO EUROPEO "PIAMARTA"

LICEO LINGUISTICO LUNARDI

LICEO LINGUISTICO "LUZZAGO"

LICEO PEDAGOGICO "MADDALENA DI CANOSSA"

LICEO SCIENTIFICO CALINI

LICEO SCIENTIFICO COPERNICO

LICEO SCIENTIFICO "DON BOSCO"

LICEO SCIENTIFICO "ISAAC NEWTON"

LICEO SCIENTIFICO LEONARDO SPERIMENTALE

LICEO SCIENTIFICO "LUZZAGO"

LICEO SCIENTIFICO "MADDALENA DI CANOSSA"

LICEO SCIENTIFICO "MARCO POLO"

LICEO SCIENTIFICO "PIAMARTA"

LICEO SCIENTIFICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI"

LICEO SCIENTIFICO "STANFORD"

LICEO SCIENZE UMANE "ISAAC NEWTON"

LICEO SCIENZE UMANE "MADDALENA DI CANOSSA"

LICEO SCIENZE UMANE "MARCO POLO"

LICEO SC. OPZ. SCIENZE APPLICATE

LICEO SC. UMANE "FABRIZIO DE ANDRE'"

Capo Di Ponte

ISTITUTO TECNICO SANTA DOROTEA DI CAPO DI PONTE

LICEO LINGUISTICO EUROPEO "SANTA DOROTEA"

LICEO SCIENTIFICO "SANTA DOROTEA"

Chiari

I.P.A.A. "LUIGI EINAUDI"

IST. PROF. GRAFICO-PUBBL. SAN BERNARDINO

I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI"

I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI" SERALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE "SAN BERNARDINO"

LICEO SCIENTIFICO "SAN BERNARDINO"

Corzano

I.P.A.A. DANDOLO CORZANO

I.P.S.S.A.R. DANDOLO ALBERGHIERO

Darfo Boario Terme

I.P.S.S.A.R. PUTELLI

I.T.C.G. OLIVELLI DARFO

I.T.C.G. OLIVELLI SERALE

I.T.I. ST. GEORGE SCHOOL

LICEO PUTELLI

Desenzano Del Garda

I.P.S.C.T.G. MARCO POLO

I.P.S.S.A.R. DE MEDICI DESENZANO D/G

I.T.C.G. BAZOLI

LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO BAGATTA

LICEO SCIENTIFICO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"

LICEO SCIENZE UMANE "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"



Edolo

ISTITUTO MENEGHINI (IPAA)

I.T.C.G. EDOLO

LICEO SCIENTIFICO MENEGHINI

Gardone Riviera

I.P.S.S.A.R. DE MEDICI GARDONE RIVIERA

Gardone Val Trompia

I.P.S.I.A. BERETTA

I.T.I. BERETTA

LICEO MORETTI

Ghedi

I.P.S.C. GHEDI

LICEO SCIENTIFICO DI GHEDI

Idro

AMM. FINANZA E MARKETING - IDRO

IPSSAR - IDRO

LICEO SCIENTIFICO - IDRO

SERVIZI SOCIO SANITARI - IDRO

Iseo

I.P.S.I.A. ANTONIETTI

I.T.C. ANTONIETTI

LICEO SCIENTIFICO ANTONIETTI

Leno

I.P.S.C. LENO

I.P.S.C. LENO SERALE

I.T.C. CAPIROLA

I.T.C. CAPIROLA SERALE

LICEO SCIENTIFICO LENO

Lonato del Garda

I.P.A.A. DANDOLO LONATO

I.P.S.I.A. CEREBOTANI

I.T.I.S. CEREBOTANI

LICEO PEDAGOGICO - LINGUISTICO "PAOLA DI ROSA"

LICEO SCIENTIFICO "PAOLA DI ROSA"

LICEO SCIENZE UMANE "PAOLA DI ROSA"

Lumezzane

I.P.S.I.A. MORETTI

I.P.S.I.A. SERALE "F. MORETTI" LUMEZZANE

I.T.C. - LUMEZZANE

I.T.I.S. - LUMEZZANE

LICEO SCIENTIFICO - LUMEZZANE

Manerbio

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO SERALE

LICEO SCIENTIFICO PASCAL

Montichiari

I.P.S.C. DON MILANI

I.P.S.I.A. DON MILANI

I.T.C. DON MILANI

I.T.C. DON MILANI SERALE

LICEO DON MILANI

Orzinuovi

I.P.S.I.A. ORZINUOVI

I.T.C.G. COSSALI

I.T.I.S. INFORMATICO COSSALI

LICEO SCIENTIFICO ORZINUOVI

Orzivecchi

I.P.A.A. DANDOLO ORZIVECCHI

I.T.T. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO ORZIVECCHI

Palazzolo Sull'Oglio

I.P.S.S.C.T. FALCONE

I.P.S.S.C.T. FALCONE SERALE

I.T.C. FALCONE

I.T.I.S. MARZOLI

LICEO GALILEI

Pisogne

I.P.S.I.A. TASSARA

Remedello

I.P.S.C. BONSIGNORI

I.T.A.G. BONSIGNORI

I.T.I.S. BONSIGNORI

LICEO SCIENTIFICO BONSIGNORI

Rovato

I.P.S.I.A. DI ROVATO

LICEO DI ROVATO

Salo'

I.T.C.G. BATTISTI

I.T.C.G. BATTISTI SERALE

LICEO DELLA COMUNICAZIONE "ENRICO MEDI"

LICEO LINGUISTICO "ENRICO MEDI"

LICEO SCIENTIFICO "ENRICO MEDI"

LICEO SCIENTIFICO FERMI

LICEO SCIENZE UMANE "E. MEDI"

Sarezzo

I.P.S.C.S. "PRIMO LEVI" - SAREZZO

I.T.C. "PRIMO LEVI" SAREZZO

LICEO ARTISTICO "PRIMO LEVI"

LICEO LINGUISTICO "PRIMO LEVI"

Verolanuova

I.T.C. MAZZOLARI - Vai al sito dell'istituto

LICEO SCIENZE SOCIALI VEROLANUOVA

Vobarno