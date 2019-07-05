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Scuole superiori e indirizzi di studio in provincia di Brescia

L'elenco completo delle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) di tutta la provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune

Redazione

L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole secondarie di primo grado (scuole superiori) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune e con tutti gli indirizzi di studio. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.

Adro

  • LICEO CLASSICO "MADONNA DELLA NEVE" 
  • LICEO LINGUISTICO MADONNA DELLA NEVE
  • LICEO SCIENTIFICO "MADONNA DELLA NEVE" 

Breno

  • I.P.S.C. TASSARA-GHISLANDI 
  • I.P.S.I.A. TASSARA
  • I.T.I. TASSARA 
  • I.T.TURIST. PISOGNE TASSARA 
  • LICEO CAMILLO GOLGI

Brescia

  • I.P.S.C. GOLGI 
  • I.P.S.C. SRAFFA 
  • I.P.S.I.A. FORTUNY 
  • I.P.S.I.A. FORTUNY SERALE 
  • I.P.S.I.A. MORETTO
  • I.P.S.I.A. MORETTO SERALE
  • I.P.S.S.A.R. MANTEGNA 
  • ISTITUTO D'ARTE "CARAVAGGIO"
  • ISTITUTO PARITARIO GIOVANNI PAOLO II
  • ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO G. D'ANNUNZIO
  • ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "PIAMARTA" 
  • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ARTIGIANELLI" 
  • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "DON BOSCO" 
  • ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "GALVANI"
  • ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "BIANCHI"
  • ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO "EUROSCUOLA"
  • IST. PROFESSIONALE SERVIZI SOCIOSANITARI 
  • I.T.A. PASTORI
  • I.T.C. ABBA-BALLINI 
  • I.T.C. ABBA-BALLINI SERALE 
  • I.T.C. GOLGI 
  • I.T.C. LUNARDI 
  • I.T.C. MANTEGNA
  • I.T.C. SRAFFA
  • I.T.G. TARTAGLIA
  • I.T.G. TARTAGLIA SERALE
  • I.T.I.S. CASTELLI
  • I.T.I.S. CASTELLI SERALE
  • I.T.I.S. CASTELLI SERALE
  • I.T.I.S. FORTUNY 
  • LICEO ARTISTICO "FOPPA" 
  • LICEO ARTISTICO OLIVIERI
  • LICEO ARTISTICO OLIVIERI SERALE
  • LICEO CALVESI
  • LICEO CLASSICO "ARICI" 
  • LICEO CLASSICO ARNALDO 
  • LICEO CLASSICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI" 
  • LICEO DELLE SCIENZE UMANE
  • LICEO DELLE SCIENZE UMANE "G. BRERA"
  • LICEO GAMBARA CENTRO 
  • LICEO GAMBARA SERALE 
  • LICEO INTERNAZIONALE PER L'IMPRESA "GUIDO CARLI" 
  • LICEO LINGUISTICO EUROPEO "PIAMARTA" 
  • LICEO LINGUISTICO LUNARDI 
  • LICEO LINGUISTICO "LUZZAGO"
  • LICEO PEDAGOGICO "MADDALENA DI CANOSSA"
  • LICEO SCIENTIFICO CALINI 
  • LICEO SCIENTIFICO COPERNICO 
  • LICEO SCIENTIFICO "DON BOSCO" 
  • LICEO SCIENTIFICO "ISAAC NEWTON"
  • LICEO SCIENTIFICO LEONARDO SPERIMENTALE
  • LICEO SCIENTIFICO "LUZZAGO" 
  • LICEO SCIENTIFICO "MADDALENA DI CANOSSA"
  • LICEO SCIENTIFICO "MARCO POLO"
  • LICEO SCIENTIFICO "PIAMARTA" 
  • LICEO SCIENTIFICO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI" 
  • LICEO SCIENTIFICO "STANFORD"
  • LICEO SCIENZE UMANE "ISAAC NEWTON"
  • LICEO SCIENZE UMANE "MADDALENA DI CANOSSA"
  • LICEO SCIENZE UMANE "MARCO POLO" 
  • LICEO SC. OPZ. SCIENZE APPLICATE
  • LICEO SC. UMANE "FABRIZIO DE ANDRE'"

Capo Di Ponte

  • ISTITUTO TECNICO SANTA DOROTEA DI CAPO DI PONTE
  • LICEO LINGUISTICO EUROPEO "SANTA DOROTEA" 
  • LICEO SCIENTIFICO "SANTA DOROTEA" 

Chiari

  • I.P.A.A. "LUIGI EINAUDI"
  • IST. PROF. GRAFICO-PUBBL. SAN BERNARDINO
  • I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI"
  • I.T.C.G. "LUIGI EINAUDI" SERALE
  • LICEO DELLE SCIENZE UMANE "SAN BERNARDINO"
  • LICEO SCIENTIFICO "SAN BERNARDINO"

Corzano

  • I.P.A.A. DANDOLO CORZANO
  • I.P.S.S.A.R. DANDOLO ALBERGHIERO

Darfo Boario Terme

  • I.P.S.S.A.R. PUTELLI 
  • I.T.C.G. OLIVELLI DARFO
  • I.T.C.G. OLIVELLI SERALE
  • I.T.I. ST. GEORGE SCHOOL 
  • LICEO PUTELLI 

Desenzano Del Garda

  • I.P.S.C.T.G. MARCO POLO 
  • I.P.S.S.A.R. DE MEDICI DESENZANO D/G 
  • I.T.C.G. BAZOLI 
  • LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO BAGATTA 
  • LICEO SCIENTIFICO "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"
  • LICEO SCIENZE UMANE "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"

Edolo

  • ISTITUTO MENEGHINI (IPAA) 
  • I.T.C.G. EDOLO
  • LICEO SCIENTIFICO MENEGHINI

Gardone Riviera

  • I.P.S.S.A.R. DE MEDICI GARDONE RIVIERA 

Gardone Val Trompia

  • I.P.S.I.A. BERETTA 
  • I.T.I. BERETTA 
  • LICEO MORETTI 

Ghedi

  • I.P.S.C. GHEDI 
  • LICEO SCIENTIFICO DI GHEDI 

Idro

  • AMM. FINANZA E MARKETING - IDRO 
  • IPSSAR - IDRO 
  • LICEO SCIENTIFICO - IDRO 
  • SERVIZI SOCIO SANITARI - IDRO 

Iseo

  • I.P.S.I.A. ANTONIETTI 
  • I.T.C. ANTONIETTI 
  • LICEO SCIENTIFICO ANTONIETTI

Leno

  • I.P.S.C. LENO
  • I.P.S.C. LENO SERALE 
  • I.T.C. CAPIROLA
  • I.T.C. CAPIROLA SERALE 
  • LICEO SCIENTIFICO LENO 

Lonato del Garda

  • I.P.A.A. DANDOLO LONATO
  • I.P.S.I.A. CEREBOTANI
  • I.T.I.S. CEREBOTANI
  • LICEO PEDAGOGICO - LINGUISTICO "PAOLA DI ROSA" 
  • LICEO SCIENTIFICO "PAOLA DI ROSA" 
  • LICEO SCIENZE UMANE "PAOLA DI ROSA" 

Lumezzane

  • I.P.S.I.A. MORETTI 
  • I.P.S.I.A. SERALE "F. MORETTI" LUMEZZANE 
  • I.T.C. - LUMEZZANE 
  • I.T.I.S. - LUMEZZANE 
  • LICEO SCIENTIFICO - LUMEZZANE 

Manerbio

  • ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO 
  • ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO MANERBIO SERALE 
  • LICEO SCIENTIFICO PASCAL 

Montichiari

  • I.P.S.C. DON MILANI 
  • I.P.S.I.A. DON MILANI 
  • I.T.C. DON MILANI 
  • I.T.C. DON MILANI SERALE 
  • LICEO DON MILANI

Orzinuovi

  • I.P.S.I.A. ORZINUOVI 
  • I.T.C.G. COSSALI 
  • I.T.I.S. INFORMATICO COSSALI 
  • LICEO SCIENTIFICO ORZINUOVI 

Orzivecchi

  • I.P.A.A. DANDOLO ORZIVECCHI
  • I.T.T. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO ORZIVECCHI

Palazzolo Sull'Oglio

  • I.P.S.S.C.T. FALCONE 
  • I.P.S.S.C.T. FALCONE SERALE 
  • I.T.C. FALCONE 
  • I.T.I.S. MARZOLI 
  • LICEO GALILEI 

Pisogne

  • I.P.S.I.A. TASSARA 

Remedello

  • I.P.S.C. BONSIGNORI 
  • I.T.A.G. BONSIGNORI 
  • I.T.I.S. BONSIGNORI 
  • LICEO SCIENTIFICO BONSIGNORI

Rovato

  • I.P.S.I.A. DI ROVATO 
  • LICEO DI ROVATO 

Salo'

  • I.T.C.G. BATTISTI 
  • I.T.C.G. BATTISTI SERALE 
  • LICEO DELLA COMUNICAZIONE "ENRICO MEDI"
  • LICEO LINGUISTICO "ENRICO MEDI"
  • LICEO SCIENTIFICO "ENRICO MEDI"
  • LICEO SCIENTIFICO FERMI 
  • LICEO SCIENZE UMANE "E. MEDI"

Sarezzo

  • I.P.S.C.S. "PRIMO LEVI" - SAREZZO 
  • I.T.C. "PRIMO LEVI" SAREZZO 
  • LICEO ARTISTICO "PRIMO LEVI" 
  • LICEO LINGUISTICO "PRIMO LEVI"

Verolanuova

  • I.T.C. MAZZOLARI - Vai al sito dell'istituto
  • LICEO SCIENZE SOCIALI VEROLANUOVA

Vobarno

  • I.P. GRAFICO PUBBLICITARIO
  • IST. TECNOLOGICO

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