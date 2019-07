Tutte le scuole elementari della provincia di Brescia

L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole elementari (primarie) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.

Anagrafica scuole elementari provincia di Brescia

Acquafredda

Scuola Primaria Di Acquafredda

Adro

Scuola Elementare Di Adro

Scuola Primaria "Madonna Della Neve"

Agnosine

Scuola Primaria Di Agnosine

Alfianello

Scuola Primaria Di Alfianello

Angolo Terme

Scuola Primaria Angolo Terme

Artogne

Scuola Elementare Di Artogne

Azzano Mella

Scuola Primaria Di Azzano Mella

Bagnolo Mella

Scuola Elementare Di Bagnolo Cap.

Scuola Elementare Di Via Bellavere

Bagolino

Scuola Primaria Di Bagolino

Scuola Primaria Di Ponte Caffaro

Barbariga

Scuola Elementare Di Barbariga

Barghe

Scuola Primaria Di Barghe

Bassano Bresciano

Primaria Sant'Angela Merici

Scuola Primaria Di Bassano Bresciano

Bedizzole

Primaria Maddalena Di Canossa

Scuola Primaria "A. Manzoni"

Scuola Primaria S.Vito

Berlingo

Scuola Primaria Di Berlingo

Berzo Demo

Scuola Elementare Di Demo

Berzo Inferiore

Scuola Elementare Di Berzo Inf.

Bienno

Scuola Elementare Di Bienno

Bione

Scuola Primaria Di Bione

Borgo San Giacomo

Scuola Primaria Di Borgo San Giacomo

Borgosatollo

Scuola Elementare Di Borgosatollo

Botticino

Scuola Elementare Di Botticino Mattina

Scuola Elementare Di Botticino Sera

Scuola Elementare Di San Gallo

Scuola Primaria "Don Orione"

Bovegno

Scuola Primaria Bovegno

Bovezzo

Scuola Elementare Di Bovezzo

Brandico

Scuola Elementare Di Brandico

Braone

Scuola Elementare Di Braone

Breno

Scuola Elementare Di Breno

Scuola Elementare Di Pescarzo

Brescia

Primaria Istituto Canossiano Per Sordi

Primaria Maria Ausiliatrice

Primaria Paola Marasini

Primaria Santa Dorotea

Primaria Santa Maria Bambina

Scuola Elementare Calini Di Brescia

Scuola Elementare Manzoni Di Brescia

Scuola Primaria

Scuola Primaria Alighieri

Scuola Primaria Arici/Valdadige

Scuola Primaria Battisti

Scuola Primaria Bellini

Scuola Primaria Bertolotti

Scuola Primaria Boifava

Scuola Primaria Canossi

Scuola Primaria Casazza

Scuola Primaria "Cesare Arici"

Scuola Primaria Collodi

Scuola Primaria Corridoni

Scuola Primaria Deledda

Scuola Primaria Diaz

Scuola Primaria Divisione Acqui

Scuola Primaria Don Milani

Scuola Primaria Don Vender

Scuola Primaria Giovanni XXIII

Scuola Primaria "Istituto Canossiano"

Scuola Primaria Mameli

Scuola Primaria Marcolini

Scuola Primaria Marconi

Scuola Primaria Melzi

Scuola Primaria Montale

Scuola Primaria Prandini

Scuola Primaria Quasimodo

Scuola Primaria Raffaello Sanzio

Scuola Primaria Rinaldini

Scuola Primaria Rodari

Scuola Primaria Santa Maria Bambina

Scuola Primaria "Santa Maria Degli Angeli"

Scuola Primaria "Santa Maria Della Pace"

Scuola Primaria Sauro

Scuola Primaria Tiboni

Scuola Primaria Tito Speri

Scuola Primaria Torricella

Scuola Primaria Ugolini

Scuola Primaria Ungaretti

Scuola Primaria Volta

Scuola Primaria 28 Maggio

Brione

Scuola Primaria Di Polaveno

Caino

Primaria Papa Giovanni Paolo II Caino

Calcinato

Scuola Elementare Di Calcinatello

Scuola Elementare Di Calcinato

Scuola Elementare Di Ponte S.Marco

Calvagese Della Riviera

Scuola Primaria Di Carzago

Calvisano

Scuola Elementare Di Calvisano

Scuola Elementare Di Viadana

Capo Di Ponte

Scuola Elementare Di Capo Di Ponte

Capovalle

Scuola Primaria Di Capovalle

Capriano Del Colle

Scuola Primaria Di Capriano

Capriolo

Scuola Elementare Di Capriolo

Carpenedolo

Scuola Elementare Di Carpenedolo

Castegnato

Scuola Primaria "Edmondo De Amicis"

Castelcovati

Scuola Primaria Castelcovati

Castel Mella

Scuola Primaria Castelmella

Castenedolo

Scuola Elementare Di Capodimonte

Scuola Elementare Di Castenedolo

Scuola Elementare Di Macina

Casto

Scuola Primaria Di Casto

Scuola Primaria Di Comero

Castrezzato

Scuola Primaria Di Castrezzato

Cazzago San Martino

Scuola Elementare Di Bornato

Scuola Elementare Di Cazzago S.M.

Scuola Elementare Di Pedrocca

Cedegolo

Scuola Elementare Di Cedegolo

Cellatica

Scuola Primaria Cellatica

Cerveno

Scuola Elementare Di Cerveno

Ceto

Scuola Elementare Di Ceto

Cevo

Scuola Elementare Di Cevo

Chiari

Scuola Elementare Di Martiri D. Libertã

Scuola Elementare Di Pedersoli

Scuola Elementare Di Santellone

Scuola Elementare Di Turla

Scuola Primaria "San Bernardino"

Cigole

Scuola Primaria Di Cigole

Cividate Camuno

Scuola Elementare Di Cividate Camuno

Coccaglio

Scuola Elementare Di Coccaglio

Collebeato

Scuola Primaria Collebeato

Collio

Scuola Primaria Di Collio

Scuola Primaria Di San Colombano

Cologne

Scuola Elementare Di Cologne

Comezzano-Cizzago

Scuola Primaria Comezzano Cizzago

Concesio

Scuola Elementare Di Cadebosio

Scuola Elementare Di Costorio

Scuola Elementare Di San Vigilio

Corte Franca

Scuola Elementare Di Timoline

Corteno Golgi

Scuola Elementare Di Corteno

Corzano

Scuola Elementare Di Corzano

Darfo Boario Terme

Scuola Primaria Di Darfo Bt

Scuola Primaria Fraz. Angone

Scuola Primaria Fraz. Erbanno

Scuola Primaria Fraz. Gorzone

Scuola Primaria Fraz. Montecchio

Scuola Primaria Fraz. Pallalepre

Scuola Primaria S. F. D'Assisi

Dello

Scuola Elementare Di Dello

Scuola Elementare Di Quinzanello

Desenzano Del Garda

Primaria Paritaria "A. Merici"

Scuola Elementare Laini

Scuola Primaria Achille Papa

Scuola Primaria Di Rivoltella

Edolo

Scuola Elementare Di Edolo

Erbusco

Scuola Primaria Di Erbusco

Scuola Primaria Di Villa Pedergnano

Scuola Primaria Di Zocco

Esine

Scuola Elementare Di Esine

Scuola Elementare Di Sacca

Fiesse

Scuola Primaria Di Fiesse

Flero

Scuola Primaria Di Flero

Gambara

Scuola Primaria Di Gambara

Gardone Riviera

Scuola Primaria Di Gardone Riviera

Gardone Val Trompia

Scuola Elementare Di Gardone Sud

Scuola Elementare Di Gardone V.T.

Scuola Elementare Di Inzino

Scuola Elementare Di Magno

Gargnano

Scuola Elementare Di Gargnano

Scuola Elementare Di Monte

Gavardo

Primaria SS. Filippo e Giacomo

Scuola Elementare Di Gavardo

Scuola Elementare Di Sopraponte

Scuola Elementare Di Soprazocco

Ghedi

Scuola Primaria Di Ghedi

Gianico

Scuola Primaria Di Gianico

Gottolengo

Scuola Primaria Di Gottolengo

Gussago

Scuola Primaria Di Casaglio

Scuola Primaria Di Navezze

Scuola Primaria Di Ronco

Scuola Primaria Di Sale

Idro

Scuola Primaria Di Idro

Iseo

Scuola Elementare Di Clusane

Scuola Elementare Di Iseo

Isorella

Scuola Elementare Di Isorella

Lavenone

Scuola Primaria Di Lavenone

Leno

Scuola Primaria Di Castelletto

Scuola Primaria Di Leno

Scuola Primaria Di Porzano

Limone Sul Garda

Scuola Elementare Di Limone

Lodrino

Scuola Elementare Di Lodrino

Lograto

Scuola Primaria Lograto

Lonato Del Garda

Scuola Elementare Di Centenaro

Scuola Elementare Di Esenta

Scuola Elementare Di Lonato

Scuola Primaria "Paola Di Rosa"

Losine

Scuola Elementare Di Losine

Lozio

Scuola Primaria Di Villa

Lumezzane

Scuola Primaria Bachelet

Scuola Primaria Di Rossaghe

Scuola Primaria Di S. Sebastiano

Scuola Prim. Caduti

Scuola Prim. Moro

Scuola Prim. Rodari

Maclodio

Scuola Primaria Di Maclodio

Mairano

Scuola Primaria Di Mairano

Malegno

Scuola Elementare Di Malegno

Malonno

Scuola Elementare Di Malonno

Manerba Del Garda

Scuola Primaria Di Manerba

Manerbio

Scuola Primaria Di Manerbio

Marcheno

Scuola Elementare Di Brozzo

Scuola Elementare Di Marcheno

Marmentino

Scuola Elementare Di Marmentino

Marone

Scuola Elementare Di Marone

Mazzano

Scuola Elementare Di Ciliverghe

Scuola Elementare Di Mazzano

Scuola Elementare Di Molinetto

Milzano

Scuola Primaria Di Milzano

Moniga Del Garda

Scuola Primaria Di Moniga

Monno

Scuola Elementare Di Monno

Monte Isola

Scuola Elementare Di Siviano

Monticelli Brusati

Scuola Elementare Di Monticelli B.Ti

Montichiari

Primaria Giuseppe Tovini

Scuola Primaria Alberti

Scuola Primaria Di Borgosotto

Scuola Primaria Di Chiarini

Scuola Primaria Di Novagli

Scuola Primaria Di S. Antonio

Scuola Primaria Di Vighizzolo

Scuola Primaria "R. Tosoni"

Montirone

Scuola Elementare "Lechi" Di Montirone

Mura

Scuola Primaria Di Mura

Muscoline

Scuola Elementare Di Muscoline

Nave

Primaria "A. Frank" Muratello

Primaria "Don Milani" Nave

Primaria P.Borsellino-G.Falcone Cortine

Niardo

Scuola Elementare Di Niardo

Nuvolento

Scuola Primaria Di Nuvolento

Nuvolera

Scuola Primaria Di Nuvolera

Odolo

Scuola Primaria Di Odolo

Offlaga

Scuola Primaria Di Offlaga

Ome

Scuola Elementare Di Ome

Ono San Pietro

Scuola Elementare Di Ono San Pietro

Orzinuovi

Primaria S.P.E. Cerioli

Scuola Primaria Di Orzinuovi

Orzivecchi

Scuola Primaria Di Orzivecchi

Ospitaletto

Scuola Primaria "A. Canossi"

Ossimo

Scuola Primaria Di Borno

Scuola Primaria Ossimo Inf.

Scuola Primaria Ossimo Sup.

Padenghe Sul Garda

Scuola Primaria Di Padenghe

Paderno Franciacorta

Scuola Elementare Di Paderno F.C.

Paitone

Scuola Primaria Di Paitone

Palazzolo sull'Oglio

Primaria Ancelle Della Carita'

Scuola Elementare Di San Rocco

Scuola Elementare "Galignani" Di Mura

Scuola Primaria Di Sacro Cuore

Scuola Primaria Di San Giuseppe

Scuola Primaria Di San Pancrazio

Paratico

Scuola Elementare Di Paratico

Paspardo

Scuola Elementare Di Paspardo

Passirano

Scuola Elementare Di Camignone

Scuola Elementare Di Monterotondo

Scuola Elementare Di Passirano

Pavone Del Mella

Scuola Primaria Di Pavone Mella

Pertica Alta

Scuola Primaria Di Livemmo

Pertica Bassa

Scuola Primaria Di Ono Degno

Pezzaze

Scuola Elementare Di Pezzaze

Pian Camuno

Scuola Elementare Di Beata

Scuola Elementare Di Pian Camuno

Scuola Elementare Di Vissone

Piancogno

Scuola Elementare Di Piamborno

Scuola Primaria "Maria Ausiliatrice"

Pisogne

Scuola Elementare Di Gratacasolo

Scuola Elementare Di Pisogne

Polaveno

Scuola Primaria Di Brione

Polpenazze Del Garda

Scuola Primaria Di Polpenazze

Pompiano

Scuola Primaria Di Pompiano

Poncarale

Scuola Primaria Di Poncarale

Ponte Di Legno

Scuola Elementare Di Ponte Di Legno

Pontevico

Primaria Maddalena Di Canossa

Scuola Primaria Di Pontevico

Pontoglio

Scuola Primaria Di Pontoglio

Pozzolengo

Scuola Primaria Di Pozzolengo

Pralboino

Scuola Primaria Di Pralboino

Preseglie

Scuola Primaria Di Preseglie

Prevalle

Scuola Primaria "Don L.Milani"

Provaglio D'iseo

Scuola Elementare Di Provaglio d'Iseo

Scuola Elementare Di Provezze

Provaglio Val Sabbia

Scuola Primaria Di Provaglio V.S.

Puegnago Sul Garda

Scuola Primaria di Raffa di Puegnago

Quinzano d'Oglio

Scuola Primaria Di Quinzano

Remedello

Scuola Primaria Di Remedello

Rezzato

Scuola Elementare Goini

Scuola Elementare T. Speri

Scuola Primaria Caduti Piazza Loggia

Roccafranca

Scuola Primaria Roccafranca

Rodengo-Saiano

Primaria Casa San Giuseppe

Scuola Elementare Di Rodengo Saiano

Roe' Volciano

Scuola Elementare Di Roe' Volciano

Roncadelle

Scuola Elementare Di Roncadelle

Rovato

Primaria Annunciata Cosi

Scuola Primaria Alghisi

Scuola Primaria Di Rovato

Scuola Primaria Duomo

Scuola Primaria Lodetto

Rudiano

Scuola Primaria Rudiano

Sabbio Chiese

Scuola Primaria Di Sabbio Chiese

Sale Marasino

Scuola Elementare Di Sale Marasino

Salo'

Scuola Primaria "San Giuseppe"

Scuola Primaria T.Olivelli

San Felice Del Benaco

Scuola Primaria Di San Felice

San Gervasio Bresciano

Scuola Primaria Di San Gervasio

San Paolo

Scuola Primaria Di San Paolo

San Zeno Naviglio

Scuola Elementare "Canossi" Di San Zeno

Sarezzo

Primaria Vittorino Chizzolini

Scuola Primaria Di Ponte Zanano

Scuola Primaria Di Sarezzo

Scuola Primaria Di Zanano

Sellero

Scuola Elementare Di Sellero

Seniga

Scuola Primaria Di Seniga

Serle

Scuola Primaria Di Serle

Sirmione

Scuola Primaria Di Sirmione

Soiano Del Lago

Scuola Primaria Di Soiano

Sonico

Scuola Elementare Di Sonico

Sulzano

Scuola Elementare Di Sulzano

Tavernole Sul Mella

Scuola Elementare Di Tavernole

Temu'

Scuola Elementare Di Temu'

Tignale

Scuola Elementare Di Tignale

Torbole Casaglia

Scuola Primaria Di Torbole Casaglia

Toscolano-Maderno

Scuola Primaria Di Toscolano

Travagliato

Scuola Primaria Di Travagliato

Tremosine

Scuola Elementare Di Tremosine

Trenzano

Scuola Primaria Di Trenzano

Scuola Primaria Fraz. Cossirano

Treviso Bresciano

Scuola Primaria Di Treviso Bresciano

Urago d'Oglio

Scuola Primaria Urago d'Oglio

Vallio Terme

Scuola Elementare Di Vallio Terme

Verolanuova

Scuola Primaria Di Cadignano

Scuola Primaria Di Verolanuova

Verolavecchia

Scuola Primaria Di Verolavecchia

Vestone

Scuola Primaria Di Vestone

Vezza d'Oglio

Scuola Elementare Di Vezza D'Oglio

Villa Carcina

Scuola Primaria Cailina

Scuola Primaria Carcina

Scuola Primaria Cogozzo

Scuola Primaria Villa

Villachiara

Scuola Primaria Di Villachiara

Villanuova Sul Clisi

Scuola Primaria Di Villanuova

Visano

Scuola Primaria "Tortelli" Di Visano

Vobarno

Scuola Elementare Di Vobarno

Zone