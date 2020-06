Tutte le scuole medie di Brescia e provincia

L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole secondarie di primo grado (scuole medie) della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.

Adro

F.LLI DANDOLO

SCUOLA SEC. I GR. "MADONNA DELLA NEVE"

Agnosine

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI AGNOSINE

Alfianello

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ALFIANELLO

Angolo Terme

SCUOLA MEDIA TOVINI ANGOLO TERME

Artogne

SCUOLA MEDIA F.LLI ROSSELLI

Azzano Mella

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI AZZANO MELLA

Bagnolo Mella

IC CENTRO TERRITORIALE EDA

SCUOLA MEDIA GUERINI

Bagolino

SCUOLA SEC. I GRADO DI BAGOLINO

SCUOLA SEC. I GRADO DI PONTE CAFFARO

Bassano Bresciano

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BASSANO BRESCIANO

Bedizzole

SCUOLA MEDIA A. CALINI

Berlingo

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI BERLINGO

Berzo Demo

SCUOLA MEDIA DI BERZO DEMO

Berzo Inferiore

SCUOLA MEDIA DI BERZO INFERIORE

Bienno

SCUOLA MEDIA DI BIENNO

Borgo San Giacomo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI BORGO S.GIACOMO

Borgosatollo

SCUOLA MEDIA MARCAZZAN

Borno

SCUOLA MEDIA DI BORNO

Botticino

SCUOLA MEDIA SCALVINI

SCUOLA SEC. I GR. "DON ORIONE"

Bovegno

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI BOVEGNO

Bovezzo

SCUOLA MEDIA A. VIVALDI

Breno

SCUOLA MEDIA F.TONOLINI

Brescia

BONORIS-AUDIOFONETICA

SC. SEC I GRADO PASCOLI-BETTINZOLI

SCUOLA MEDIA MOMPIANI

SCUOLA SEC. I GRADO "ARICI"

SCUOLA SEC. I GR. "DON UMBERTO PASINI"

SCUOLA SEC. I GR. MADDALENA DI CANOSSA

SCUOLA SEC. I GR. "SANTA DOROTEA"

SCUOLA SEC. I GR. SANTA MARIA DELLA PACE

SCUOLA SEC. I GR. "SANTA MARIA DI NAZARETH"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO BMSB

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAIONVICO BUFFALORA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CARDUCCI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO COLLEBEATO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FOSCOLO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FRANCHI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO KENNEDY

SCUOLA SECONDARIA I GRADO LANA-FERMI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO ROMANINO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO TOVINI VERROCCHIO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO TRIDENTINA

SEC. I GR. "S. MARIA DEGLI ANGELI"

SM FOSCOLO CENTRO TERRITORIALE EDA

SM FRANCHI CENTRO TERRITORIALE EDA

S. SEC. I° VIRGILIO-PIRANDELLO

Calcinato

CENTRO TERRITORIALE EDA

SCUOLA MEDIA D.ALIGHIERI

Calvagese Della Riviera

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CARZAGO

Calvisano

SCUOLA MEDIA P.V. MARONE

Capo Di Ponte

SCUOLA MEDIA P.DA CEMMO

SCUOLA SEC. I GR. "SANTA DOROTEA"

Capriolo

SCUOLA MEDIA MATTEOTTI

Carpenedolo

SCUOLA MEDIA BERTAZZOLI

Castegnato

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI"

Castelcovati

SCUOLA MEDIA DI CASTELCOVATI

Castel Mella

SECONDARIA "G. LEOPARDI"

Castenedolo

SCUOLA MEDIA L.DA VINCI CASTENEDOLO

Casto

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CASTO

Castrezzato

SCUOLA MEDIA DI CASTREZZATO

Cazzago San Martino

SCUOLA MEDIA G.BEVILACQUA

Cedegolo

SCUOLA MEDIA DI CEDEGOLO

Cellatica

SCUOLA SECONDARIA I GRADO CELLATICA

Cevo

SCUOLA MEDIA DI CEVO

Chiari

SCUOLA MEDIA A.TOSCANINI

SCUOLA SEC. I GR. "SAN BERNARDINO"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO MORCELLI

SM TOSCANINI CENTRO TERRITORIALE EDA

Cividate Camuno

SCUOLA MEDIA C.BONAFINI

Coccaglio

SCUOLA MEDIA L. MARENZIO

Collio

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI COLLIO

Cologne

SCUOLA MEDIA DI COLOGNE

Comezzano-Cizzago

SCUOLA MEDIA DI COMEZZANO CIZZAGO

Concesio

SCUOLA MEDIA BEVILACQUA

Corte Franca

SCUOLA MEDIA DON MILANI

Corteno Golgi

SCUOLA MEDIA DI CORTENO GOLGI

Darfo Boario Terme

SCUOLA MEDIA TOVINI DARFO BOARIO TERME

SCUOLA MEDIA UNGARETTI

Dello

SCUOLA MEDIA G.AGOSTI

Desenzano Del Garda

SCUOLA SEC. I GR. "ANNIBALE MARIA DI FRANCIA"

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CATULLO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TREBESCHI

Edolo

SCUOLA MEDIA R.SERINI

Erbusco

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ERBUSCO

Esine

SCUOLA MEDIA DON A.SINA

Flero

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RINALDINI

Gambara

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO U.ALLEGRI

Gardone Riviera

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI GARDONE RIVIERA

Gardone Val Trompia

SCUOLA MEDIA A. CANOSSI

Gargnano

SCUOLA MEDIA MARCONI

Gavardo

SCUOLA MEDIA BERTOLOTTI

Ghedi

SCUOLA MEDIA CADUTI P.ZZA LOGGIA

Gianico

SCUOLA MEDIA UNGARETTI

Gottolengo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L.STURZO

Gussago

SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.VENTURELLI

Idro

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI IDRO

Iseo

SCUOLA MEDIA DI ISEO

Isorella

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ISORELLA

Leno

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO C.DOSSI

Limone Sul Garda

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI LIMONE

Lodrino

SCUOLA MEDIA DI LODRINO

Lograto

SCUOLA MEDIA DI LOGRATO

Lonato del Garda

SCUOLA MEDIA TARELLO

SCUOLA SEC. I GR. "PAOLA DI ROSA"

Lumezzane

IC BACHELET CENTRO TERRITORIALE EDA

SCUOLA MEDIA TERZI LANA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI

Malegno

SCUOLA MEDIA DI MALEGNO

Malonno

SCUOLA MEDIA DI MALONNO

Manerba Del Garda

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 28 MAGGIO 1974

Manerbio

SCUOLA MEDIA A.ZAMMARCHI

SCUOLA SEC. I GR. "BEATO G. TOVINI"

Marcheno

SCUOLA MEDIA F.BERTUSSI

Marone

SCUOLA MEDIA DI MARONE

Mazzano

SCUOLA MEDIA FLEMING

Monte Isola

SCUOLA MEDIA DI MONTE ISOLA

Monticelli Brusati

SCUOLA MEDIA DI MONTICELLI BRUSATI

Montichiari

SCUOLA SEC. I GR. "KOLBE"

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "R. TOSONI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO ALBERTI

Montirone

SCUOLA MEDIA "DON MILANI" DI MONTIRONE

Nave

SECONDARIA I GRADO G. GALILEI NAVE

Niardo

SCUOLA MEDIA DI NIARDO

Nuvolento

SCUOLA MEDIA QUASIMODO

Odolo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ODOLO

Offlaga

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI OFFLAGA

Ome

SCUOLA MEDIA DI OME

Orzinuovi

SCUOLA SEC. I GR. "P.E. CERIOLI"

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CORNIANI

Orzivecchi

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ORZIVECCHI

Ospitaletto

SCUOLA SEC. I GRADO "D. GHIDONI"

Padenghe Sul Garda

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI PADENGHE

Paderno Franciacorta

SCUOLA MEDIA DI PADERNO F.C.

Palazzolo Sull'Oglio

SCUOLA SEC. I GR. "ANCELLE DELLA CARITA'

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E.FERMI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO KING

Paratico

SCUOLA MEDIA DI PARATICO

Paspardo

SCUOLA MEDIA DI PASPARDO

Passirano

SCUOLA MEDIA DI PASSIRANO

Pavone Del Mella

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PAVONE MELLA

Pezzaze

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI PEZZAZE

Piancogno

SCUOLA MEDIA MANZONI

Pisogne

SCUOLA MEDIA TEN.G.PELLEGRINI

Polaveno

SCUOLA MEDIA DI POLAVENO

Pompiano

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON GIOVANNI PAPA

Poncarale

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI PONCARALE

Ponte Di Legno

SCUOLA MEDIA DI PONTE DI LEGNO

Pontevico

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII

Pontoglio

SCUOLA SECONDARIA DI PONTOGLIO

Pozzolengo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI POZZOLENGO

Pralboino

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "P.V.ZASIO"

Prevalle

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. VERGA"

Provaglio D'Iseo

SCUOLA MEDIA DI PROVAGLIO D'ISEO

Quinzano D'Oglio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI QUINZANO

Remedello

SC SEC. I°GRADO "LONGINOTTI"DI REMEDELLO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA "PADRE GIOVANNI BONSIGNORI"

Rezzato

SCUOLA MEDIA G.PERLASCA

Roccafranca

SCUOLA SECONDARIA I ROCCAFRANCA

Rodengo-Saiano

SCUOLA MEDIA DI RODENGO SAIANO

Roe' Volciano

SCUOLA MEDIA DI ROE' VOLCIANO

Roncadelle

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.GRAMSCI

Rovato

SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI

SCUOLA SEC. I GR. "ANNUNCIATA. COSI"

Rudiano

SCUOLA SECONDARIA I RUDIANO

Sabbio Chiese

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.BELLI

Sale Marasino

SCUOLA MEDIA L. EINAUDI

SM CENTRO TERRITORIALE EDA

Salo'

SCUOLA SEC. I GR. "ENRICO MEDI"

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G.D'ANNUNZIO

San Felice Del Benaco

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI S.FELICE DEL BENACO

San Gervasio Bresciano

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN GERVASIO BRESCIANO

San Paolo

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SAN PAOLO

San Zeno Naviglio

SCUOLA MEDIA "BERTHER" S.ZENO NAVIGLIO

Sarezzo

SCUOLA SEC. I GR. "VITTORINO CHIZZOLINI"

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA

Serle

SCUOLA MEDIA DI SERLE

Sirmione

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TREBESCHI

Tignale

SCUOLA MEDIA DI TIGNALE

Torbole Casaglia

IST SEC I TORBOLE

Toscolano-Maderno

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TOSCOLANO MADERNO

Travagliato

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TRAVAGLIATO

Tremosine

SCUOLA MEDIA DI TREMOSINE

Trenzano

SCUOLA MEDIA DI TRENZANO

Urago D'Oglio

SCUOLA SECONDARIA I URAGO D/O

Verolanuova

SCUOLA SEC. 1 GR. DE GASPARI

Verolavecchia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONTRATTI

Vestone

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F.GLISENTI

Vezza D'Oglio

SCUOLA MEDIA DI VEZZA D'OGLIO

Villa Carcina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Villanuova Sul Clisi

SCUOLA SECONDARIA I GRADO VILLANUOVA

Visano

SC SECONDARIA I° GRADO DI VISANO

Vobarno

SCUOLA MEDIA A. MIGLIAVACCA