Le residenze universitarie per gli studenti (e non solo: anche stagisti, ricercatori e docenti) rappresentano un'importante infrastruttura per il “Sistema università”, e non potevano mancare – ovviamente – anche a Brescia, città che ospita ben due atenei: l'Università degli Studi di Brescia, istituto statale, e l'Università Cattolica, che invece è un ateneo privato.

Residenze universitarie dell'Università di Brescia

L'Università degli Studi di Brescia gestisce otto strutture situate nelle vicinanze delle principali sedi cittadine, in grado di accogliere complessivamente 396 studenti. Per l'assegnazione dell'alloggio occorre confermare l'apposita domanda di Servizi online – ulteriori informazioni a questo link, oppure via mail a reception@unibs.it – entro le scadenze indicate dal bando Servizi agli studenti per l'anno accademico di riferimento. Il concorso per l'alloggio è aperto a tutti gli studenti e i futuri studenti dell'università.

Sono disponibili diverse tipologie di alloggi: appartamenti, camere singole o doppie con servizi privati o in comune. E' garantita la connessione a internet, spazi cucina e sale studio, sale tv e svago, aula informatica (solo in alcuni casi) e posto bici, moto o auto (a pagamento).

Questo l'elenco completo degli alloggi gestiti da UniBs:

Residenza Bruno Boni

Residenza Valotti 3/B

Residenza Valotti 1

Residenza Carmine

Residenza San Faustino

Residenza Paitone

Residenza ex Emiliani

Residenza Pozzo dell'Olmo

Altre residenze universitarie a Brescia

Oltre all'offerta proposta dalla Statale, segnaliamo altre residenze universitarie disponibili a Brescia: