Mensa scolastica a Brescia: come fare richiesta al Comune

Anche a Brescia il servizio di ristorazione viene effettuato nella maggior parte delle scuole primarie (elementari) in cui sono previste attività curricolari pomeridiane. Il servizio è attivo nei limiti di capienza dei refettori autorizzati per ogni singolo edificio. Di seguito l’elenco relativo alle sole scuole primarie statali.

Servizio mensa

RINALDINI Q.re Leonessa, 25 030/3543422

UGOLINI Via Repubblica Argentina, 122 030/223713

CANOSSI Via Gheda, 18 030/3540537

PRANDINI Via Palla, 11 030/2667078

UNGARETTI Viale Piave, 44 030/362631

MARCONI Via G. Sega, 3 030/361090

BOIFAVA Via S. Orsola, 124 030/360698

S. MARIA BAMBINA Via Verrocchio, 328 030/2306867

CALVINO Via Violante 030/2306867

DELEDDA Via Parenzo, 101 030/348908

CRISPI Via Lamberti, 2/a 030/222480

MARCOLINI Vill. Sereno - Via VII^, 38 030/3533011

COLOMBO Viale Colombo, 30 030/310897

TORRICELLA Viale Colombo, 30 030/310897

RODARI Via A. Da Brescia, 57 030/316714

SANZIO Via Raffaello, 210 030/2300381

BELLINI Via Buffalora, 43/a 030/2301022

GIOVANNI XXIII° Via Sabbioneta, 16 030/2303817

QUASIMODO Via Costalunga, 15 030/3384275

ALIGHIERI Via Orefici, 12 030/383626

COLLODI Via Amba D'Oro, 81 030/363882

ARICI Via Ambaraga, 91 030/2004495

VALDADIGE Via Boccacci, 2 030/2000755

SAURO Via del Brolo, 6 030/2008303

XXVIII MAGGIO Via Zadei, 76 030/302739

MELZI Via Scuole, 39 030/2002355

CASAZZA Via Gadola, 18 030/2000207

CORRIDONI Via S. Bartolomeo, 2 030/302749

BATTISTI Via Trento, 35 030/304233

VOLTA Via Panigada, 6 030/314005

DIVISIONE ACQUI Via Passo Gavia, 7 030/318915

MONTALE Vill. Violino - Via IX^, 38 030/311023

DON MILANI Vill. Badia - Trav. IV^, 12 030/316744

TIBONI Via Interna, 22 030/393217

MAMELI Via Della Chiesa, 73 030/303228

DON VENDER Via Longure, 2 030/311497

MANZONI Via dei Mille, 4/a 030/3753253

CALINI Via N. Bixio, 9 030/3751350

BERTOLOTTI Via Verziano, 6 030/2680475

Come iscriversi: prima iscrizione

Per poter effettuare la prima iscrizione è necessario accedere all'apposita sezione online sull’iscrizione ai Servizi del diritto allo studio. L’ammissione al servizio è subordinata al versamento anticipato di un acconto sulle rette per la fruizione del servizio. Le domande di accesso ai servizi presentate fuori termine saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e saranno accodate alle graduatorie. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima delle lezioni.

Rinnovo dell’iscrizione

Gli utenti ammessi al servizio durante l’anno scolastico verranno iscritti d’ufficio per l’anno scolastico successivo e fino alla fine naturale del ciclo scolastico di riferimento, senza necessità di presentare nuova domanda di iscrizione.

I genitori che non volessero usufruire del servizio devono presentare istanza di ritiro in forma scritta al Settore Diritto allo Studio, rapporti con l'Università, sport e politiche giovanili - P.le della Repubblica, 1.

Pertanto, coloro che non presentino domanda di ritiro e abbiano regolarmente pagato il servizio negli anni scolastici precedente riceveranno comunicazione della provvisoria ammissione al servizio stesso, con l’invito a pagare il bollettino per il versamento della quota di acconto. Solo con il pagamento dell’acconto l’ammissione al servizio è definitiva.

Tariffe

Le tariffe di quota pasto, con 4% di Iva già compresa, variano in funzione della dichiarazione ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente. Si parte da un minimo di 2 euro e 80 a pasto, per la fascia ISEE da zero a 2900 euro, fino a un massimo di 5 euro e 95 per la fascia ISEE oltre i 32mila euro, oppure i residenti che non presentano l’attestazione ISEE. La tariffa per i non residenti è di 6 euro e 90 a pasto.

Nella sezione dedicata del sito web del Comune di Brescia è presente l’elenco completo delle tariffe. La quota pasto viene moltiplicata per i pasti effettivamente consumati, e le fatture trasmesse alle famiglie quattro volte l’anno (a dicembre, febbraio, aprile e giugno). Le fatture dovranno essere pagate entro il termine indicato.

Come pagare

L’iscrizione al servizio sarà perfezionata soltanto con il pagamento di un acconto di 30 euro, unico per tutte le fasce di contribuzione, che verrà scalato dai versamenti successivi o trattenuto in caso di mancato pagamento delle somme dovute. La fattura relativa al versamento dell’acconto verrà spedita direttamente all’utente dal Comune, nel periodo tra maggio e giugno dell’anno precedente all’anno scolastico in questione.

E’ possibile richiedere il pagamento direttamente con addebito su conto corrente bancario: per tutte le informazioni in merito sarà necessario rivolgersi all’Ufficio iscrizioni. Nel portale dei servizi online del Comune di Brescia, sezione “Incassi”, è possibile pagare direttamente anche bollettini e fatture relativi alle rette servizi scolastici. Per procedere al pagamento è necessario registrarsi e autenticarsi con carta d’identità, carta regionale dei servizi, o richiesta cartacea. A questo link tutte le informazioni.