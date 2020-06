L'elenco completo e aggiornato di tutte le scuole dell'infanzia della provincia di Brescia, in ordine alfabetico per Comune. Sul portale e-Scuola dell'ente provinciale è possibile consultare gli indirizzi, i siti web e i contatti telefonici. Finanziato dal Ministero per l'innovazione e le tecnologie, il progetto e-Scuola fornisce servizi servizi di comunicazione rivolti principalmente alla scuola, agli insegnanti, agli studenti, ai genitori e più in generale agli operatori del “pianeta” scolstico. Ulteriori informazioni a questo link.

Anagrafica scuole dell'infanzia provincia di Brescia

Adro

Scuola materna

Scuola materna Adro capuoluogo

Alfianello

Scuola materna di Alfianello

Bagnolo Mella

Scuola Materna Zona Est

Scuola Materna Zona Ovest

Bedizzole

Scuola dell'infanzia di Bedizzole

Scuola dell'infanzia di San Vito

Berzo Demo

Scuola materna di Berzo

Berzo Inferiore

Scuola materna di Berzo Inferiore

Bienno

Scuola materna di Bienno

Borgosatollo

Scuola materna Collodi di Piffione

Scuola materna di Borgosatollo

Borno

Scuola materna di Borno

Botticino

Scuola materna di Botticino

Bovezzo

Scuola materna di Bovezzo

Braone

Scuola materna di Braone

Breno

Scuola materna di Mezzarro

Scuola materna di Pescarzo

Brescia

Scuola dell'infanzia Andersen

Scuola dell'infanzia Berther

Scuola dell'infanzia Bonomelli

Scuola dell'infanzia Chizzolini

Scuola dell'infanzia Diaz

Scuola dell'infanzia Disney

Scuola dell'infanzia Fiumicello

Scuola dell'infanzia Folzano

Scuola dell'infanzia Fornaci

Scuola dell'infanzia Lamarmora

Scuola dell'infanzia Mandolossa

Scuola dell'infanzia Passo Gavia

Scuola dell'infanzia Pendolina

Scuola dell'infanzia Piaget

Scuola dell'infanzia San Giacomo

Scuola materna Ospedale

Brione

Scuola dell'infanzia di Brione

Scuola materna di Brione

Calcinato

Scuola materna di Calcinatello

Scuola materna di Calcinato

Calvagese della Riviera

Scuola materna di Carzago

Capriano del Colle

Scuola materna di Capriano del Colle

Capriolo

Scuola materna di Capriolo

Scuola materna di Via Gorizia

Castegnato

Scuola dell'infanzia Albert Sabin

Castelmella

Scuola materna di Onzato

Castenedolo

Scuola materna di Castenedolo

Castrezzato

Scuola materna di Castrezzato

Cellatica

Scuola dell'infanzia Cellatica

Cerveno

Scuola materna di Cerveno

Ceto

Scuola materna di Ceto

Scuola materna di Nadro

Cevo

Scuola materna di Cevo Castello

Chiari

Scuola dell'infanzia V.Pedersoli

Scuola materna di Santellone

Scuola materna di San Giovanni

Cividate Camuno

Scuola materna di Cividate Camuno

Collebeato

Scuola dell'infanzia di Collebeato

Cologne

Scuola materna di Cologne

Comezzano-Cizzago

Scuola dell'infanzia

Concesio

Scuola materna di Cadebosio

Scuola materna di Concesio

Scuola materna di San Vigilio

Corteno Golgi

Scuola materna di Galleno

Scuola materna di Santicolo

Corzano

Scuola materna di Corzano

Darfo Boario Terme

Scuola dell'infanzia di Via Ghislandi

Scuola dell'infanzia di Darfo Boario Terme

Scuola dell'infanzia di Pellalepre

Desenzano del Garda

Scuola materna di Via Annunciata

Scuola materna di Desenzano

Scuola materna di Rivoltella

Edolo

Scuola materna di Edolo

Scuola materna di Mu

Esine

Scuola materna di Esine

Scuola materna di Sacca

Gambara

Scuola materna di Gambara

Gardone Valtrompia

Scuola materna di Gardone Valtrompia

Scuola materna di Inzino

Scuola materna di Magno

Gargnano

Scuola materna di Gardola

Ghedi

Scuola materna Circolo Sud

Gussago

Scuola dell'infanzia di Gussago

Scuola dell'infanzia di Gussago capoluogo

Incudine

Scuola materna di Incudine

Iseo

Scuola materna di Clusane

Scuola materna di Iseo

Isorella

Scuola materna Zanaboni

Leno

Scuola materna di Castelletto

Scuola materna di Leno

Scuola materna di Porzano

Scuola materna Zona Est

Limone sul Garda

Scuola materna di Limone

Lonato del Garda

Scuola materna di Centenaro

Scuola materna Lonato

Scuola materna di Via Diaz

Longhena

Scuola materna di Longhena

Lumezzane

Scuola dell'infanzia Arcobaleno – Fontana

Scuola materna Alighieri

Scuola materna San Sebastiano

Maclodio

Scuola dell'infanzia di Maclodio

Manerbio

Scuola dell'infanzia di Manerbio

Mazzano

Scuola materna di Ciliverghe

Scuola materna di Mazzano

Montichiari

Scuola dell'infanzia di Via Pellegrino

Scuola materna G.Pascoli

Scuola materna O.Marcolini

Montirone

Scuola materna di Montirone

Nave

Scuola dell'infanzia B.Munari

Scuola dell'infanzia G.Rodari

Niardo

Scuola materna di Niardo

Ono San Pietro

Scuola materna di Ono San Pietro

Ospitaletto

Scuola dell'infanzia G.Tovini

Paitone

Scuola dell'infanzia di Paitone

Palazzolo sull'Oglio

Scuola materna di Mura

Scuola materna di Riva

Scuola materna di San Giuseppe

Scuola materna di San Rocco

Pertica Alta

Scuola materna di Belprato

Pertica Bassa

Scuola materna di Levrange

Pian Camuno

Scuola materna di Beata

Piancogno

Scuola materna di Cogno

Scuola materna di Piamborno

Pisogne

Scuola materna di Pisogne

Polaveno

Scuola dell'infanzia di Polaveno

Scuola materna Polaveno capoluogo

Scuola materna San Giovanni

Ponte di Legno

Scuola materna di Pontagna

Pontevico

Scuola materna di Pontevico

Pontoglio

Scuola dell'infanzia di Pontoglio

Preseglie

Scuola materna di Preseglie

Prevalle

Scuola dell'infanzia I.Cantoni

Provaglio d'Iseo

Scuola materna di Provezze

Provaglio Valsabbia

Scuola materna di Provaglio Valsabbia

Puegnago sul Garda

Scuola materna di Raffa di Puegnago

Remedello

Scuola dell'infanzia Feltrinelli

Rezzato

Scuola materna Alberti

Scuola materna Aldo Moro

Scuola materna Bagatta

Scuola materna Don Minzoni

Roè Volciano

Scuola materna di Roè Volciano

Roncadelle

Scuola materna di Roncadelle

Rovato

Scuola dell'infanzia di Rovato

Sale Marasino

Scuola materna di Sale Marasino

Salò

Scuola materna Bravi

Scuola materna Montessori

San Felice del Benaco

Scuola materna di San Felice

Sarezzo

Scuola materna di Valle

Saviore dell'Adamello

Scuola materna di Saviore

Treviso Bresciano

Scuola materna di Treviso Bresciano

Verolavecchia

Scuola materna di Verolavecchia

Vestone

Scuola materna di Nozza

Scuola materna di Vestone

Villa Carcina

Scuola dell'infanzia Carcina

Scuola dell'infanzia Cogozzo

Scuola dell'infanzia Villa

Villanuova sul Clisi

Scuola materna di Villanuova

Vobarno

Scuola materna di Vobarno