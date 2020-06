Brescia: l'elenco delle scuole dell'infanzia comunali e statali

Un tempo si chiamavano scuole materne, ora la denominazione corretta (e ufficiale) è scuole dell'infanzia: a Brescia sono numerosi gli istituti che accolgono bambini dai 3 ai 6 anni, fase fondamentale del percorso formativo che prepara i bambini al lungo cammino della scuola dell'obbligo. Come da prassi, sono tre le tipologie di scuole dell'infanzia in città: le scuole statali, e dunque gestite direttamente dallo Stato, le scuole comunali, che sono gestite dal Comune, e le scuole private convenzionate, gestite dai privati ma appunto in convenzione con il Comune. Per la cronaca, non esistono a Brescia scuole elementari comunali.

L'elenco completo

Sul sito web del Comune è possibile consultare le tabelle aggiornate sulle scuole dell'infanzia presenti a Brescia, con indirizzi e numeri di telefono. Sono suddivise nelle tre principali categorie: scuole dell'infanzia comunali, scuole dell'infanzia convenzionate e scuole dell'infanzia statali. Nella sezione apposita è possibile consultare gli elenchi delle materne suddivise nelle varie zone della città (Nord, Sud, Est, Ovest e Centro).

Scuole dell'infanzia comunali

Abba , Quartiere Abba Via Prima 18

, Quartiere Abba Via Prima 18 Agazzi , Via Boccacci 4

, Via Boccacci 4 Agosti , Via Raffaello 202

, Via Raffaello 202 Battisti , Via Trento 35

, Via Trento 35 Bettinzoli , Via Toscana 16

, Via Toscana 16 Caionvico , Via Sant'Orsola 130

, Via Sant'Orsola 130 Carboni , Vicolo Tre Archi 6

, Vicolo Tre Archi 6 Collodi , Via Ercoliani 34

, Via Ercoliani 34 Don Bosco , Via Caleppe 13

, Via Caleppe 13 Gallo , Via Flero 29

, Via Flero 29 Ingranata , Via Vespucci 4

, Via Vespucci 4 Leonessa , Via Palazzina 27

, Via Palazzina 27 Pasquali , Via San Rocchino 27

, Via San Rocchino 27 Rebuffone , Via Quaranta 2/A

, Via Quaranta 2/A Sant'Eustacchio , Via San Bartolomeo 4

, Via San Bartolomeo 4 San Polo 1 , Via Sabbioneta 12

, Via Sabbioneta 12 Tadini , Via Gadola 14

, Via Gadola 14 Tonini , Via Marchetti 25

, Via Marchetti 25 Trento , Via Pasquali 1

, Via Pasquali 1 Valotti , Piazzetta Santi Francesco e Chiara

, Piazzetta Santi Francesco e Chiara Zammarchi, Viale Piave 34

Scuole dell'infanzia statali