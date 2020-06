Scuolabus a Brescia: come fare domanda

Il servizio di trasporto scolastico messo a punto dal Comune di Brescia consiste nell'erogazione di corse riservate agli alunni residenti che frequentano le scuole primarie (elementari) o scuole secondarie di primo grado (medie) della città. Il trasporto scolastico riservato viene istituito solo in presenza di almeno 10 richieste, per ciascuna singola corsa di andata oppure di ritorno con identita destinazione, in presenza di alcune condizioni:

la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza superiore a 200 mt. sia dall'abitazione che dalla scuola);

il minore risieda a più di 2 Km. dalla scuola più vicina.

Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la graduatoria di accesso. Le domande presentate oltre il termine verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compatibilmente alla disponibilità di posti.

Come funziona il servizio

Vista la varietà di organizzazione oraria nelle scuole, il Comune si riserva la facoltà di effettuare la corsa di rientro pomeridiano solamente nell'orario in cui vi sarà il maggior numero di utenti. In tal caso dalla fattura verranno scalate le corse non effettuate. Nei giorni di rientro pomeridiano, nelle scuole dove è istituito il servizio di ristorazione, non verrà attivato il trasporto negli orari intermedi.

Per il servizio di trasporto la validità dell'iscrizione è pari alla durata naturale dei rispettivi cicli scolastici di scuola primaria o secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti di attivazione. Di anno in anno sarà valutato il permanere delle condizioni di erogazione (distanza della fermata e distanza della residenza dalla scuola più vicina): nel caso tali condizioni non fossero rispettate il servizio sarà sospeso e l'iscrizione annullata. E' garantito il servizio di trasporto scolastico gratuito per alunni disabili.

Come iscriversi al servizio

Per poter effettuare la prima iscrizione è necessario accedere alla sezione dedicata del portale web del Comune di Brescia. L'ammissione ai servizi è subordinata al versamento anticipato di un acconto sulla retta. Le domande di accesso ai servizi presentate fuori termine saranno accolte sulla base d ell'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili e saranno accodate alle graduatorie. La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell'inizio delle lezioni.

Per quanto riguarda il rinnovo dell'iscrizione, tutti gli utenti ammessi durante l'anno al servizio di trasporto scolastico verranno iscritti d'ufficio per l'anno successivo, fino alla naturale conclusione del ciclo scolastico di riferimento. Di anno in anno sarà comunque valutato il permanere delle condizioni di erogazione.

Chi non volesse più usufruire del servizio dovrà presentare istanza di ritiro in forma scritto al Servizio di diritto allo studio, in Piazzale della Repubblica. L'iscrizione viene annullata in alcuni casi particolari:

ritiro dal servizio;

l’utente non ha regolarmente pagato il servizio negli anni scolastici precedenti;

l’utente non ha pagato la quota annua stabilita a titolo di acconto.

Scuolabus a Brescia: tariffe e informazioni

Sono già fissate le tariffe anche per l'anno scolastico in arrivo, quantificate in 205 euro per tutta la durata della “stagione” scolastica: l'iscrizione al servizio sarà perfezionata soltanto con il pagamento di un acconto dell'importo di 55 euro. E' previsto uno “sconto fratelli” per le famiglie residenti a Brescia: nel caso di più iscrizioni di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secondo fratello in poi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito web del Comune. E' possibile inoltre rivolgersi al Settore Diritto allo studio di Piazzale Repubblica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.30, il mercoledì dalle 14 alle 17.45. Si può anche contattare l'Ufficio Servizi scolastici allo 030 2977630/8918 oppure via mail a pubblicaistruzione@pec.comune.brescia.it.

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus gli orari degli uffici e le modalità di accesso al servizio potrebbero subire modifiche.