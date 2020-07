Borsa di studio: come fare domanda

Le borse di studio per gli studenti delle università fanno parte dei servizi per il Diritto allo studio universitario (Dsu): la gestione dei detti servizi e l'emanazione dei bandi per l'assegnazione delle borse di studio competono alle stesse università, alle istituzioni dell'Afam, alle Scuole superiori per mediatori linguistici e agli soggetti pubblici legati a questi istituti.

Borsa di studio: chi può fare domanda

I benefici del Diritto allo studio spettano agli studenti che appartengono a un nucleo familiare che certifica

un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (Ispe) universitario non superiore a € 50.000,00

un indicatore di situazione economica equivalente universitario (Iseeu) non superiore a € 23.000,00

L'ammontare della borsa di studio dipende dalla provenienza dello studente (se in sede o fuori sede) e dalla fascia corrispondente all'Isee universitario del nucleo familiare:

1^ fascia: da € 0 a € 14.420,31

2^ fascia: da € 14.420,32 a € 17.709,34

3^ fascia: da € 17.709,35 a € 23.000,00

Il nucleo del richiedente i benefici si considera integrato con quello della famiglia di origine quando non ci sono entrambi i seguenti requisiti:

residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un componente;

redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno 2 anni, non inferiori € 6.500,00 annui.

Borse di studio a Brescia: dove e quando

Le borse di studio per il Dsu, ricordiamo, sono erogate dalla Regioni (sulla base di un Fondo statale) e offrono sostegno economico per affrontare il percorso di studi, fino all'esonero totale dalle tasse universitarie. Anche il Miur mette a disposizione un motore di ricerca per i bandi relativi alla Lombardia e alla provincia di Brescia.

Nel dettaglio, i bandi per le borse di studio universitarie vengono pubblicati ogni anno in estate, così da essere operativi entro la fine di luglio, massimo primi di agosto. Per partecipare è necessario munirsi di idonea attestazione Isee valida per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario.

Per quanto riguarda le università bresciane, segnaliamo i link utili per i bandi per il diritto allo studio: