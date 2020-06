Asili nido comunali a Brescia: tutte le informazioni

Sono circa una dozzina gli asili nido comunali operativi a Brescia, molti di questi in grado di accogliere anche bambini lattanti (e a cui si aggiungono anche gli asili privati convenzionati). La gestione delle iscrizioni, oltre che l'erogazione, il coordinamento e la verifica del servizio educativo e formativo delle scuole dell'infanzia (materne) e dei nidi comunali sono affidati al Settore Servizi per l'infanzia.

Per quanto riguarda gli asili nido, l'ufficio di riferimento si trova in Piazzale della Repubblica, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.30, il mercoledì dalle 14 alle 17.45. Per informazioni è possibile contattare il numero 030 2977460 oppure inviare una mail a segreteria.infanzia@comune.brescia.it o una Pec a primainfanzia@pec.comune.brescia.it.

Come iscrivere i bimbi all'asilo nido

La domanda d'iscrizione al nido deve essere presentata esclusivamente online registrandosi al Portale Servizi del Comune: con le credenziali ottenute si dovrà poi accedere all'area Scuola e cultura e procedere con l'iscrizione. Gli utenti che avessero bisogno di assistenza per la compilazione della domanda online possono contattare l'Ufficio iscrizioni del Settore Servizi per l'infanzia ai numeri 030 2977482 e 030 2977310, oppure inviare una mail a iscrizioni.nidi@comune.brescia.it.

Le modalità di iscrizione non cambiano, ma sono previste date e scadenze diverse che vengono decise specificatamente nel corso dell'anno scolastico. Per informazioni aggiornate consigliamo di consultare la sezione dedicata del sito web del Comune.

Tutti gli asili comunali di Brescia

Concludiamo, infine, con l'elenco di tutti gli asili nido comunali di Brescia: