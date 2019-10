Cambio di lancette: ecco quando tornerà l'ora solare

La definizione più corretta è ora solare, ma non è sbagliato riferirsi al secondo cambio dell'ora dell'anno come all'orario invernale, e ancora come ora legale invernale: mancano pochi giorni allo spostar di lancette, e potrebbe essere una delle ultime volte. Presto per parlare di nostalgia, perché tutto è ancora da decidere: anche se il parlamento europeo, in realtà, ha già ratificato l'abolizione del cambio tra ora legale e ora solare. Il nuovo regime entrerà in vigore nel 2021, ma spetterà agli Stati membri decidere se rimanere con l'ora solare oppure optare per quella legale.

Quando si cambia l'ora

Come detto, manca meno di una settimana. Le lancette andranno spostate di un'ora indietro nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, allo scoccare delle 3 del mattino: il che significa, nella pratica, che si guadagnerà un'ora di sonno, si potrà dormire un'ora in più.

Nei tempi delle connessioni tecnologiche, non si corre più il rischio di rimanere indietro, di dimenticarsene: smartphone, tablet, computer e altro, insomma tutto quello che è connesso a una rete, si aggiorna in autonomia con il cambio dell'ora. Ma meglio non dimenticarsi dell'orologio dell'auto, o della sveglia in camera. Non si sa mai.

Storia del cambio dell'ora

L'ora legale venne introdotta nel 1966, così da avere un'ora in più di luce, alla sera e nei mesi caldi: un effetto pratico che si traduce nel risparmio dello 0,2% sul consumo italiano di energia elettrica. Se però l'ora legale restasse in vigore tutto l'anno, avremmo però albe molto buie e meno ore di luce alla mattina. Questione di punti di vista o di abitudini? Basta fare un viaggio in Spagna, dove alle 8.30 del mattino, a volte, è ancora buio. Da non sottovalutare le ripercussioni sull'umore: nonostante il “jet lag” sia minimo, a qualcuno girerà la luna storta, e per qualche giorno.

Cambio dell'ora: la prossima ora legale

Abbiamo già accennato alla decisione del parlamento europeo di abrogare in via definitiva il cambio tra ora legale e ora solare. Ci vorranno ancora un paio d'anni, entro il 2021: ma la decisione spetterà ai singoli Stati, e su questo l'Italia deve ancora esprimersi. Intanto, portiamoci avanti: la prossima ora legale, quindi lancette in avanti di un'ora (e un'ora in meno di sonno) sarà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020. La prossima ora solare, invece nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020.