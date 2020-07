I mercati settimanali del lago d'Iseo e della Franciacorta

Fanno davvero parte della storia di un paese, da decenni se non addirittura da secoli: sono i mercati settimanali che in provincia di Brescia non mancano di attirare migliaia di visitatori. Non solo sul lago di Garda, oppure in città e nell'hinterland: in questa guida l'elenco completo, con il calendario aggiornato e la localizzazione, dei mercati che ogni settimana si ripetono anche sul lago d'Iseo e in Franciacorta.

Lago d'Iseo

Iseo: martedì e venerdì in centro, sabato a Clusane

Marone: giovedì sul lungolago

Montisola: sabato in località Siviano

Pisogne: venerdì in Via Rimembranza, martedì in Via Ceresetti

Provaglio d'Iseo: martedì a Provaglio, sabato a Provezze

Sale Marasino: mercoledì in Via Mazzini

Sulzano: martedì in Piazza Mercato

Zone: martedì in Piazza Caduti

Franciacorta

Adro: sabato in Piazza Mercato

Capriolo: venerdì in Piazzale Mercato

Castegnato: sabato in Piazza Dante

Cazzago San Martino: venerdì al parco Benedetti di Bornato

Cellatica: venerdì in Piazza Mercato

Coccaglio: mercoledì in Piazza Europa

Cologne: venerdì in Via Santa Maria

Cortefranca: mercoledì in Via Seradina

Erbusco: martedì in Piazza Divisione Acqui

Gussago: sabato in Piazza Vittorio Veneto

Monticelli Brusati: giovedì in Via IV Novembre

Ome: martedì in Piazza Mercato

Ospitaletto: giovedì in Piazza Mercato

Paderno Franciacorta: lunedì in Via Padre Marcolini

Palazzolo sull'Oglio: mercoledì in Piazzale Kennedy

Passirano: giovedì in Piazzale Europa

Rodengo Saiano: mercoledì in Viale Europa

Rovato: lunedì al Foro Boario