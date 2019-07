I mercati settimanali del lago di Garda

Su tutti c’è quello di Desenzano, con centinaia e centinaia di stand e bancarelle che d’estate attira a sé migliaia di persone, ogni martedì. Ma c’è pure quello considerato di “rilevanza storica” a Bedizzole, che si porta dietro una storia plurisecolare. Anche sul lago di Garda non mancano gli appuntamenti con i mercati settimanali, dal lunedì alla domenica: resistono anche d’inverno, chiaro, ma diventano quasi degli eventi speciali in estate. Di seguito il calendario completo, suddiviso per zone.

Basso Garda e dintorni

Bedizzole: sabato pomeriggio in Piazza Europa

Calcinato: martedì in Via Carlo Alberto, giovedì a Ponte San Marco, sabato in Piazza Bertini

Desenzano del Garda: martedì sul lungolago, sabato a San Martino della Battaglia, domenica a Rivoltella

Lonato del Garda: giovedì in Piazza Martiri della Libertà

Manerba del Garda: venerdì in Via Rimembranze

Moniga del Garda: lunedì in Piazza San Martino

Padenghe sul Garda: sabato pomeriggio in Via Verdi

Polpenazze del Garda: sabato in Piazza Zanardelli

Pozzolengo: lunedì in Viale Gramsci

San Felice del Benaco: mercoledì in Piazza Municipio

Sirmione: lunedì a Colombare, venerdì a Lugana

Soiano del Lago: venerdì in Piazza don Vantini

Medio e alto Garda