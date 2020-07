Sindacato Uil in provincia di Brescia: sedi, orari e informazioni

La Uil, acronimo di Unione italiana del lavoro, è un'organizzazione sindacale italiana fondata nel 1950 a seguito delle scissioni interne alla Cgil. Si definisce “organizzazione laica e indipendente”, da non confondere con l'omonimo sindacato operativo tra il 1918 e il 1925, con cui non vi è alcun legame, se non nel nome.

Ad oggi, in tutta Italia, la Uil conta circa 2 milioni e mezzo di iscritti: come già per Cgil e Cisl, a fronte di una vasta gamma di servizi legati più in generale all'assistenza fiscale, anche l'Unione italiana del lavoro si batte per i diritti dei lavoratori, a tutela degli iscritti e per la contrattazione nazionale e locale.

Sedi Cisl in provincia di Brescia: la mappa

La sede centrale della Cisl bresciana si trova in Via Rodolfo Vantini 20 a Brescia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30. Per informazioni è possibile contattare il centralino al numero 030 294111 oppure inviare una mail a info@uilbrescia.it.

Nella sezione dedicata del sito web della Cisl Brescia è possibile consultare gli orari e gli indirizzi di tutte le sedi sul territorio provinciale. Di seguito l'elenco completo: