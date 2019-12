Bentornata tredicesima: quando arriva e chi la riceverà prima di Natale

Bentornata tredicesima, almeno a chi gli spetta: non tutti lo ricevono ma tutti di certo conoscono quello che nella pratica è un compenso aggiuntivo, previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, che mira a sostenere le famiglie che durante il periodo natalizio sono chiamate a un esborso straordinario (per questa è detta anche “gratifica natalizia”. La tredicesima arriva una volta all'anno, nel mese di dicembre e di solito sempre prima di Natale: è bene ricordare che nella stragrande maggioranza delle buste paga l'importo è inferiore rispetto allo stipendio mensile, per motivi legati a una diversa tassazione.

Come si calcola la tredicesima

La tredicesima corrisponde a uno stipendio mensile, ma viene accumulata a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre. Dunque per chi avesse intrapreso l'attività lavorativa nel corso dell'anno, o l'avesse interrotta prima di dicembre, l'importo viene calcolato in base al numero di mensilità in cui si è effettivamente lavorato. Ma come si calcola? Facile, facilissimo: si divide per 12 l'importo dello stipendio mensile e si moltiplica per il numero di mesi. Il compenso è riservato ovviamente ai soli lavoratori dipendenti, e con certe tipologie di contratto.

Chi riceverà la tredicesima

Come anticipato poche righe, la tredicesima spetta solamente ai lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo determinato che indeterminato, sia part-time che full-time, oltre ovviamente ai pensionati. Niente gratifica invece per i contratti Co.co.co (collaborazione continuativa) e parasubordinati, partite Iva e liberi professionisti, tirocinanti e stagisti.

Quando arriva la tredicesima

Per quanto riguarda i contratti aziendali, la data di erogazione varia in base alle specifiche del contratto stesso: è prassi consolidata, comunque, che la tredicesima arrivi durante il mese di dicembre, dalla seconda settimana e fino alle festività natalizie. Vediamo le date di alcuni dei contratti collettivi nazionali (CCNL) più diffusi: per i contratti del settore alimentare, industria, commercio e terziario, la tredicesima arriverà proprio la vigilia di Natale. Un bel regalo per chi lavora tutto l'anno. Niente tredicesima, anche se prevista dal contratto, per i lavoratori in congedo parentale, in aspettativa, che maturano assenze ingiustificate o permessi non retribuiti.