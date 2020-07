Al di là dei servizi inderogabili che sono affidati alla Questura di Brescia, che si tratti dell’Ufficio passaporti o dell’Ufficio immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno, nel territorio cittadino non mancano dei veri e propri “Sportelli per stranieri”, accreditati e riconosciuti dal Comune, in cui è possibile ottenere consulenze e servizi gratuiti a tutti i cittadini di origine e nazionalità straniera che risultano residenti a Brescia.

Nella sezione dedicata del sito web del Comune è possibile consultare anche ulteriori informazioni sui Centri provinciali per l’istruzione, le associazioni di migranti, lo Sportello richiedenti asilo e rifugiati, l’assistenza sanitaria.

Centri servizi per l’immigrazione a Brescia

Questo è l’elenco completo dei centri servizi per l’immigrazione presenti in città e accreditati dal Comune di Brescia.

Camera del Lavoro Cgil – Ufficio immigrati

Via F.lli Folonari n. 18/20 - 25126 Brescia

Tel. 030.3729233 – 030.3729234

Fax 030.3729215

email: ufficio.stranieri@cgil.brescia.it

Sportello Anolf Cisl

Via Altipiano d’Asiago n. 3 - 25133 Brescia

Tel. 030.3844502

Fax 030. 3844501

email: ust.brescia@cisl.it

Sportello Uil immigrati

Via R. Vantini n. 12 - 25126 Brescia

Tel. 030.3770380

Fax 030.2404889

email: cspbrescia@uil.it

Acli Sportello immigrati

Via Corsica n. 165 - 25125 Brescia

Tel. 030.2294011

email: infoimmigrati@aclibresciane.it

Movimento Cristiano Lavoratori

Corso Garibaldi n. 29 - 25122 Brescia

Tel. 030.2807812 Segreteria

Tel. 030.49492 CAF

Fax 030.2404066

email: centroservizi@mclbrescia.it

Associazione Centro migranti Onlus

Via Antiche Mura n. 3 - 25121 Brescia

Tel. 030.42467 - 030.41356

Fax 030.2991268

email: centromigranti@diocesi.brescia.it