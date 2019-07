Titoli professionali: come ottenere il riconoscimento in altri Paesi europei

Chiunque decida o sia costretto ad emigrare in altro Paese europeo, per motivi di lavoro, può comunque vedersi riconosciuto il titolo professionale conseguito in Italia. Il riconoscimento in un altro Paese dell’Unione Europea avviene ai sensi della Direttiva 2005/36/CE: i professionisti in possesso di un titolo tra quelli indicati nel prossimo paragrafo possono richiedere il rilascio di una certificazione relativa al possesso dei requisiti per l’accesso o l’esercizio alla professione d’interesse. L’ente che si occupa di tale certificazione è il Ministero della Giustizia.

Le professioni di competenza

Questo l’elenco delle professioni di competenza del Ministero della Giustizia per cui è possibile richiedere e ottenere il riconoscimento anche in altri Paesi dell’Unione:

agente di cambio

agrotecnico / agrotecnico laureato

assistente sociale / assistente sociale junior

attuario / attuario junior

avvocato

dottore commercialista ed esperto contabile

dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario

geologo / geologo junior

geometra e geometra laureato

giornalista

ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior

perito agrario e perito agrario laureato

perito industriale e perito industriale laureato

tecnologo alimentare

Come presentare domanda

La normativa di riferimento è il D.lgs. 206 del 9 novembre 2007, che attua la Direttiva 2005/36/CE. La domanda va presentata compilando l’apposito modulo per richiesta di certificazione di titolo professionale conseguito in Italia, disponibile a questo link.

Le domande per il riconoscimento dovranno essere inviate

Al Ministero della giustizia

Dipartimento per gli Affari di giustizia

Direzione generale della Giustizia civile

Ufficio III

via Arenula, 70 - 00186 Roma

Informazioni e contatti

Per informazioni generali si può fare riferimento al

Settore Internazionale Reparto II – Ufficio III

Direzione Generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Telefono 06 - 68852314

e.mail: prot.dag@giustiziacert.it - internazionale.dgcivile.dag@giustizia.it

Per informazioni telefoniche sullo stato delle pratiche è possibile contattare gli uffici il mercoledì, dalle 9 alle 11. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia.