Inps a Brescia: sedi e indirizzi degli uffici

L'Inps è acronimo di Istituto nazionale della previdenza sociale: è il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano, a cui sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e gran parte dei lavoratori autonomi, di fatto tutti quelli che non anno una propria (e autonoma) cassa previdenziale. Nato oltre 120 anni fa allo scopo di garantire i lavoratori dai rischi di invalidità e vecchiaia, l'Inps ha assunto nel tempo un ruolo di crescente importanza, fino a diventare il “pilastro” del sistema nazionale di protezione sociale.

Cos'è l'Inps: funzioni e servizi

Di fatto l'Inps è un colosso della pubblica amministrazione, con oltre 25mila dipendenti sparsi in tutto il territorio nazionale. L'istituto, oltre alla sua prestazione più nota quale il pagamento delle pensioni, offre innumerevoli altri servizi, che vanno dall'indennità di disoccupazione (la celebre NaSpi) fino a servizi su disabilità e inabilità, e ancora maternità, paternità e congedi matrimoniali, adempimenti fiscali e contributi, reddito di cittadinanza e altro ancora.

Uffici Inps a Brescia

In tutto il territorio provinciale è presente una sola sede “ufficiale” dell'Inps, in Via Benedetto Croce 32 a Brescia: per contattare gli uffici è possibile telefonare al centralino (numero 803 164) oppure inviare una mail a direzione.brescia@inps.it o ancora una Pec all'indirizzo direzione.provinciale.brescia@postacert.inps.gov.it. Esiste un contatto mail anche dell'Ufficio relazioni con il pubblico: urp.brescia@inps.it.

La direzione provinciale ha competenza su tutti e 205 i Comuni della provincia: l'ufficio cittadino è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. In provincia è presente un solo altro “Punto Inps”, in Via Codagli 12 a Orzinuovi, aperto invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì sempre dalle 8.30 alle 12.30.

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus, l'accesso fisico agli sportelli è disponibile solo per alcune tipologie di servizio. Per informazioni è possibile contattare il numero 030 2987500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.